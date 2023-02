La Pilotta: Sonata per Rovene, l’evento musicale e letterario che celebra Niccolò Paganini

Si è tenuto nella Sala della musica dei Voltoni, l’evento musicale-letterario dedicato alla Sonata per Rovene, “arietta” del genovese Niccolò Paganini volto a presentare un virtuoso universalmente noto per la sua “diabolica” abilità nel suonare il violino. L’incontro ha voluto testimoniare ulteriormente il costante impegno del Complesso Monumentale della Pilotta per la valorizzazione del proprio patrimonio musicale.

L’appuntamento, articolatosi in più fasi, ha visto alternarsi approfondimenti storico-letterari ad esecuzioni alla chitarra e alla fisarmonica da parte dei maestri Massimo Signorini e Michele Greci. In apertura, la direttrice della Biblioteca Palatina Paola Cirani ha introdotto il manoscritto autografo di Niccolò Paganini Sonata per Rovene, uno dei testi di maggior pregio della Sezione Musicale dell’Istituzione: brano che il violinista genovese compose per un organico costituito da chitarra e mandolino, ma che, in questa circostanza, è stato proposto in una riduzione per chitarra e fisarmonica. Le pagine musicali, costituite da un Largo introduttivo, seguito da un Andante, quindi da un Andantino brillante, sono state eseguite dai due maestri presenti in sala.

Subito dopo, è stato presentato il volume Paganini… e Livorno di Massimo Signorini, testo edito da Le Sillabe in partnership con Opera Laboratori, che costituisce uno dei più recenti studi sull’esperienza personale e artistica a Livorno del virtuoso ligure.

Il maestro Michele Greci ha poi interpretato un programma comprendente composizioni di Ferdinando Carulli, Filippo Gragnani e Niccolò Paganini, facendo precedere i vari brani da brevi introduzioni storico-musicali da parte del maestro Signorini.