A Polesine Zibello tra salici e tronchi spuntano le 5 aule di Po Circus

Come spesso accade nel mondo della natura, dove un seme genera qualcosa di inaspettato, anche nel comune di Polesine Zibello l’idea di allestire un’aula nel bosco del Po ha attecchito fino a prendere la forma di una piccola scuola. L’energia e lo spirito d’iniziativa del sindaco Massimo Spigaroli, conosciuto ai più come chef dell’Antica Corte Pallavicina, sono stati cruciali per mettere in connessione l’amministrazione comunale con il circolo Aironi del Po di Legambiente e la Primaria Giancarlo Rastelli, creando i presupposti per la nascita di Po Circus. Le elementari più ecologiche e sicure che ci siano possono vantare ben cinque aule all’aperto ricavate tra gli alberi per fare lezione a contatto con la natura, tra le fronde dei salici e i tronchi del fiume, che diventano banchi e sedie. Inserita nell’ambito del progetto “Puliamo il Po e Puliremo il mondo”, l’iniziativa è stata inaugurata con la partecipazione di docenti d’eccezione, come lo stesso sindaco, lo scrittore Filippo ‘Blyberg’ Aiolfi e gli esperti del fiume Massimo Gilbertoni e Stefano Barborini del circolo Aironi del Po di Legambiente.