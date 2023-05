Al porto fluviale di Sorbolo Mezzani sulle note di Battiato verso il Festival della Lentezza

“Aria di rivoluzione” per la terza e ultima tappa di avvicinamento a “La ri(e)voluzione” del Festival della Lentezza. La serata, anteprima alla 9° edizione, in programma domenica 21 maggio alle ore 19, porterà il pubblico a godere del teatro naturale del Porto Fluviale di Sorbolo Mezzani cullandosi “Sulle corde di Aries – Omaggio a Franco Battiato”, titolo dello spettacolo e del terzo - e iconico - album del cantautore siciliano, in un omaggio che sarà portato in scena da un artista particolarmente vicino a Battiato: Arturo Stalteri, pianista, compositore e “voce” di numerosi programmi di Radio Rai.

Il percorso narrativo dello speciale evento - in cui Stalteri interpreterà il doppio ruolo di speaker radiofonico e musicista conducendo un’immaginaria diretta radiofonica - non sarà totalmente incentrato sulla produzione dell’artista siciliano, ma accosterà generi e stili differenti.

Sarà l’occasione per riascoltare capolavori come L’era del cinghiale bianco, La cura, L’oceano di silenzio a Il vento caldo dell’estate, Meccanica 2, Centro di Gravità Permanente. L’intreccio sul telaio della scaletta comprenderà anche brani di Claude Debussy, Erik Satie, Philip Glass, Ry?ichi Sakamoto e composizioni originali dello stesso Stalteri per una serata capace di coinvolgere tutti i tipi di pubblico e di suggerire possibili direzioni per accordarsi al ritmo della natura.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sulle-corde-di-aries-omaggio-a-franco-battiato-618875121147

Arturo Stàlteri si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila. Ha studiato a Roma con Vera Gobbi Belcredi e a Parigi con Aldo Ciccolini. Ha frequentato, come allievo effettivo, i corsi di perfezionamento di Vincenzo Vitale e Konstantin Bogino. Svolge una vivace attività concertistica in Italia e all’estero, come compositore ed interprete, rivolgendo la sua attenzione anche ad autori dell’area extra-colta. Il suo ultimo disco si intitola “TRILOGY”. Dal 1989 conduce programmi musicali per Rai Radio 3. Ha collaborato più volte con Franco Battiato. Tra gli altri incontri artistici: Rino Gaetano, Carlo Verdone, David Sylvian, Philip Glass, Brian Eno, Sonja Kristina.

Il Festival della Lentezza - in programma a Parma dal 9 all’11 giugno - è promosso da Turbolenta APS e Associazione Comuni Virtuosi in collaborazione con il Comune di Parma.