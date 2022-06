Presentata l’8° edizione del Festival della Lentezza

Conto alla rovescia per l’ottava edizione del Festival della Lentezza, che torna in forma smagliante dopo 2 anni di restrizioni. Come sempre, incontri, concerti, spettacoli, laboratori, libri, mostre e grandi ospiti del calibro di Alessandro Bergonzoni, Neri Marcorè e Giovanni Truppi, animeranno gli splendidi cortili, le sale, il giardino della Reggia di Colorno (PR), con la bella novità delle incursioni artistiche nei luoghi della quotidianità, cortili delle case e case protette. Dal 17 al 19 giugno 2022 tre giorni di eventi per grandi e piccoli, seguendo il comune obiettivo di mettere al centro la qualità e il benessere dei rapporti umani, nel rispetto del territorio e delle sue risorse naturali.

Venerdì 10 giugno la manifestazione è stata presentata a Lostello, nel Parco della Cittadella di Parma, da Alberto Monteverdi del Festival della Lentezza insieme a Maria Grazia Delmiglio assessora ai servizi sociali del Comune di Colorno, alla presenza di Alessandro Tassi Carboni per la Provincia di Parma. «Dopo due anni condizionati dalla pandemia, Colorno è felice di ospitare ancora il Festival della Lentezza con un calendario ricco di eventi e nomi prestigiosi come Alessandro Bergonzoni, Neri Marcorè e Giovanni Truppi – l’assessora ai servizi sociali del Comune di Colorno Maria Grazia Delmiglio – ringrazia gli organizzatori per aver collaborato con le case ACER, dove porteranno letture per i bambini e per il quartiere. Un’iniziativa importantissima riguarderà la struttura del San Mauro Abate, con proposte musicali per gli anziani».



«Nel cartellone, come al solito, sono tantissime le iniziative – commenta Alberto Monteverdi del Festival della Lentezza – concerti, incontri, presentazioni di libri, laboratori per adulti e bambini, performance teatrali, che quest’anno non si svolgono più solamente all’interno del giardino ducale e negli spazi della Reggia ma si estendono anche al di fuori, come ad esempio nella casa di riposo, andando a interessare anche le attività commerciali».



Il Festival della Lentezza è promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi con l’Associazione Turbolenta, in collaborazione con il Comune di Colorno, la Provincia di Parma e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna.



Il programma completo della manifestazione è on line sul sito www.lentezza.org