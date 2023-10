"Ascolto suono parola”: presentazione del libro di Simonetta Checchia alla galleria Centro Steccata

Il 20 ottobre 2023, dalle 17 alle 19, presso la Galleria Centro Steccata di Parma, si terrà la presentazione del libro “Ascolto suono parola: Vademecum di tecnica vocale parlata per attori e non”, scritto da Simonetta Checchia, attrice, regista e docente di dizione e recitazione.

Il libro è un manuale pratico e teorico che offre una serie di esercizi e consigli per migliorare la propria voce parlata, sia per chi si occupa di teatro, cinema o radio, sia per chi vuole comunicare in modo più efficace e persuasivo in ambito professionale o personale.

L’autrice si basa su diversi metodi e approcci, tra cui il circuito audio vocale di Alfred Tomatis, il metodo funzionale vocale di Gisela Rohmert e l’associazione tra voce e sensorialità. L’ obiettivo è quello di rendere la voce un perfetto veicolo emotivo, capace di trasmettere il senso e il sentimento delle parole.

Il libro è arricchito dalle illustrazioni di Mario De Liguori, artista e grafico che ha saputo interpretare con originalità e sensibilità i concetti espressi dall’autrice.

Nel libro l’autrice svela e dona le tecniche e i segreti della voce parlata per ottenerne la maggiore consapevolezza ed efficacia. Il libro è dedicato a chiunque – attori e non – desideri approfondire le potenzialità del principale strumento in nostra dotazione per comunicare con l’Altro.



«Anche le variazioni di volume contribuiscono a movimentare la nostra interpretazione: usiamone tutte le possibilità senza paura, dall’urlo al silenzio».



Simonetta Checchia è, dal 2000, attrice e formatrice. Curatrice della direzione artistica e responsabile della formazione del Teatro No di Parma dal 2008 al 2011, Direttrice del Castello della Musica di Noceto (Parma) dal 2014 al 2018, fonda poi la casa di produzione cinematografica indipendente Opheliasflower. Dal 2018 è docente di recitazione cinematografica presso il Teatro Del Cerchio di Parma. Dal 2023 insegna tecnica vocale presso l’Accademia Proscenio di Parma. Vive nella campagna parmense.



La presentazione del libro sarà arricchita da una dimostrazione pratica degli esercizi proposti nel testo. A moderare l’incontro con l’autrice ci sarà Milena Barchi, collaboratrice della casa editrice indipendente Tempsclar Edizioni, che introdurrà il tema della voce come strumento di comunicazione. L’evento è aperto al pubblico e gratuito. Per partecipare è necessario prenotare via email all’indirizzo caleidoscopio.23@hotmail.com o tramite whatsapp al numero 327.2790791.