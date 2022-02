Presentazione del libro 'Buongiorno Avvocato' di Annamaria Bernardini

Diritto di famiglia, resilienza al lockdown e problemi quotidiani da risolvere. Sono questi, tra gli altri, i temi trattati nel libro “Buongiorno Avvocato”, della famosa autrice Avv. Annamaria Bernardini de Pace che, mercoledì 16 febbraio alle ore 17:30, sarà a Parma, nella moderna location del CUBO - presso QuBítv – in via La Spezia, 90, per l’evento di presentazione realizzato con il contributo del Gruppo Terziario Donna Ascom Parma. Il talk show, che verrà trasmesso anche in diretta streaming sulle pagine Facebook di Ascom Parma e Terziario Donna Ascom Parma, sarà l’occasione per il pubblico di ricevere direttamente dall’autrice una serie di risposte su casi molto concreti e pratici del diritto di famiglia. All’incontro, condotto da Maria Carla Magni, International PR Agent e Communication Specialist, interveranno: l’Avv. Annamaria Bernardini de Pace, avvocato civilista ed esperta di diritto della famiglia; l’Avv. Marzia Coppola, avvocato divorzista – Studio Legale Bernardini de Pace e Associati; Ilaria Bertinelli, Presidente Terziario Donna Parma, e Cristina Mazza, Responsabile Progetto Terziario Donna Parma e Vice Direttore Ascom. Al termine dell’incontro sarà dato spazio al pubblico per eventuali domande e sarà inoltre possibile acquistare una copia autografata del libro, il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza. Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass base che verrà controllato all’ingresso. Posti limitati: le adesioni verranno accettate in ordine cronologico