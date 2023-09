Presentazione del libro "la dieta mediterranea del sorriso" - consigli nutrizionali per la salute dei denti

Se hai mai desiderato un sorriso più sano e radiante, questo è l'evento che non puoi perdere. La Dott.ssa Francesca Beretta, biologa nutrizionista, divulgatrice scientifica e mente creativa dietro il metodo "Giù la Pancia", ti invita a scoprire il segreto di una salute dentale straordinaria attraverso la presentazione del suo quarto libro. Unisciti a noi il 2 Ottobre 2023 alle ore 18 presso Lostello, (Parco della Cittadella), per un evento che cambierà il tuo approccio alla salute dentale.

Scopri come mantenere i tuoi denti forti e sani attraverso una dieta anticarie e una corretta igiene orale. Questo libro è una vera e propria guida pratica e scientificamente fondata. Offre un approccio preventivo alla salute dentale attraverso l'adozione di una dieta mirata.



Gli alimenti sono suddivisi in tre categorie in base al loro impatto sulla salute dentale: cariogeni, cariostatici e anticariogeni. Impara cosa mangiare e cosa evitare per preservare il tuo sorriso.



Conosci il tuo microbiota orale? Una delle chiavi per una salute dentale ottimale è comprendere il tuo microbiota orale.



Questo libro dedica, inoltre, un intero capitolo all'importanza della prevenzione della salute orale nelle donne in età fertile e durante la gravidanza. La salute orale della donna, influenzata dalla gravidanza e dalla qualità della dieta, ha un impatto significativo sulla salute del nascituro. Scopri come prenderti cura del tuo microbiota orale per il bene tuo e del tuo bambino.



Trucchi e Approfondimenti Pratici

Nel libro della Dott.ssa Beretta troverai una serie di preziosi trucchi e approfondimenti pratici:

? Scoprirai le tecniche migliori per lavare i denti e mantenere una perfetta igiene orale.

? Imparerai come ottenere un sorriso più bianco ed evitare fastidiose macchie dentali.

? Riceverai consigli su come prevenire e proteggerti dai tumori del cavo orale attraverso scelte alimentari intelligenti.

? Sarai guidato nell'adozione di un'educazione alimentare per i più piccoli che protegga i loro denti dalle carie.

? Riceverai strategie per superare la paura del dentista e garantirti visite regolari per la sorveglianza costante della tua salute dentale.



Se stai cercando un modo per migliorare la tua salute dentale e ottenere un sorriso che ti renda fiero, questo libro è un must-have. Il team "Giù la Pancia" ti aspetta il 2 Ottobre presso Lostello, per scoprire come iniziare il tuo viaggio verso una salute dentale migliore. Non perdere questa opportunità di trasformare il tuo sorriso e la tua vita.