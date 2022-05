"La contessa arruginita" di Ivana Manferdelli a Torrechiara

Un Castello, una piazza, una nobildonna che tutti riveriscono ed ossequiano. Sono gli ingredienti della presentazione de "La Contessa Arrugginita”, ultimo libro di Ivana Manferdelli edito da Tomolo EdiGio’ Edizioni. Giovedì 26 maggio 2022 dalle 17.30 alle 19.00, nel centro storico di Torrechiara (PR), la scrittrice parmigiana parteciperà infatti alla tavola rotonda con gli autori Plautilla Brizzolara (Suor Tilla), Giorgio Montanari, Marta Tropeano ed Anna Maria Tedeschi. L'incontro – ad ingresso libero – rientra nel calendario del 4° Festival "Langhirano Legge", di letteratura per l'infanzia, dedicato alla memoria di Lara Albanese, astrofisica, divulgatrice e scrittrice per bambine e bambini, prematuramente scomparsa nel 2020. Dal 26 al 29 Maggio 2022 si susseguiranno, ai piedi del Castello di Torrechiara, numerosi eventi con protagonisti autori ed illustratori per i più piccoli, con un programma interessante anche per genitori, insegnanti ed educatori.



Ivana Manferdelli vive a Parma da decenni, ama e apprezza la sua città senza peraltro rinunciare ad assentarsi per viaggi. Di sé racconta che le piacciono i colori (soprattutto l’arancione), i gatti (soprattutto il suo), la musica (soprattutto quella rilassante), i bambini (soprattutto quelli che passano velocemente dal pianto al riso, cioè tutti). Ha pubblicato in pochi anni 9 libri, di cui 7 per l'infanzia.



Per info e programma del Festival: www.assaporaparma.it; 328.2250714 via whatsapp; assaporaparma@assaporaparma.it