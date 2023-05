Presentazione libro "funambolo della musica" di alex baudo e teresa giulietti

Una storia di riscatto e rinascita, un lungo viaggio tra Italia, Canada e Australia guidato e sostenuto dall’amore per la musica e per la vita.



Alex Baudo (alla nascita Alessandro Formosa), per anni è stato il figlio segreto del popolare conduttore televisivo Pippo Baudo. Nato nel 1962 dalla relazione tra il presentatore tv e Mirella Adinolfi, la donna all’epoca dei fatti era sposata e già madre di due figli ma decise comunque di tenere il bambino e di crescerlo con il marito Tullio Formosa. Il giovane insieme alla sua famiglia si trasferì in Australia e solo nel 1996 Pippo riconobbe il figlio che divenne così Alex Baudo. Ha trascorso la sua vita girando il mondo, seguendo una naturale inclinazione per la musica che l’ha portato a conoscere artisti famosi, a salire sul palco come batterista con gli INXS e quindi a diventare un cantautore noto soprattutto in Canada e Australia. Ora torna in Italia, suo paese d’origine, per farsi conoscere anche qui come musicista e non solo per essere “il figlio di Pippo”.





Teresa Giulietti è nata e vive a Parma. Lavora come ghostwriter per varie case editrici. Laureata in lettere moderne, ha frequentato la scuola di ayurveda e la scuola Riza di Naturopatia Psicosomatica. Oltre a scrivere, tiene corsi di naturopatia presso scuole per operatori del benessere e associazioni culturali. Ha pubblicato, a suo nome: Le due età (Marsilio, 1989), La mercenaria dei sogni (Borelli, 2001), Pura vida (Edigiò, 2008), C’era una volt@ (Battei, 2012), Le quattro stagioni(Dante Alighieri, 2012), Parma meravigliosa (Edizioni della Sera, 2019) e – per le edizioni Cosmopolis – i volumi Bellezza etica, etica della bellezza: curarsi dentro e fuori nel rispetto della natura (2013) e La bellezza è nel cuore (2016). Negli ultimi anni ha scritto a due mani con la figlia di Little Tony il libro autobiografico “Mio padre Little Tony”(2021) e con Bobby Solo “Bobby Solo. Little Tony. Due cuori matti”(2023). Ha curato per la sua città d’origine Parma, un’antologia di racconti parmigiani intitolata “Parmigiani per sempre. Viaggio emozionale nel cuore di Parma” (2022). Creatrice, anzi “mamma" del personaggio per bambini (ma non solo) Topo Adelmo, ha scritto anche un divertente e ironico romanzo autobiografico del topo filosofo intitolato “Adelmo, il topo filosofo che conosce gli uomini” (2022)





Carla They è nata a Parma in una famiglia di musicisti, suona da quando aveva 11 anni, ossia da quando suo nonno Mario (caporchestra del Teatro Regio di Parma ) la portò in Conservatorio a conoscere i colleghi e provare i vari strumenti. Rimase folgorata dal suono e, appunto, dalla bellezza dell'arpa. Da allora ha fatto una brillante carriera, tenendo oltre duemilacinquecento concerti in Italia, Svizzera, Austria e Olanda, suonando in posti stupendi come i castelli della Loira, l’Ambasciata Britannica a Roma, il teatro Bibiena di Mantova, palazzo Madama a Torino poi Venezia, Parigi, Amsterdam, Basilea, Taormina. Innamorata da sempre della musica, cerca di trasmettere emozioni a chi l'ascolta unendo a ciò l’eleganza nell’abbigliamento, binomio che trova imprescindibile per rispetto nei confronti del pubblico e per il fatto che è stata anche modella d’Alta Moda.