proiezione documentario "bugs" al cinema d'azeglio

Nutrirsi di insetti sarà il futuro? Questa la domanda che porta i protagonisti del documentario "Bugs" in giro per il mondo allla scoperta di tradizioni e ricette per cucinare insetti. Un interessante viaggio tra culture e tradizioni diverse, senza trascurare gli aspetti più critici della questione: per esempio che cosa comporterebbe una produzione di insetti a livello industriale?



La prenotazione è consigliata tramite il seguente link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RassegnaEstivaEFSA



Trailer: https://youtu.be/kWX0KkEnaZA