“Pulcetta dal naso rosso” di Kosmocomico Teatro al Teatro Magnani di Fidenza

“Sciroppo di Teatro” continua la sua programmazione nel mese di aprile con l’ultimo appuntamento di questa edizione nella provincia di Parma. Bambine e bambini a teatro con la ricetta del pediatra: è questa la sperimentazione che ha coinvolto 22 Comuni dell’Emilia-Romagna grazie al progetto “Sciroppo di teatro. Un progetto per bambine, bambini e famiglie” di ATER Fondazione. I bambini e le bambine dai 3 agli 8 anni, assieme ai loro accompagnatori, possono usufruire di un voucher fornito dai pediatri e farmacisti dei Comuni coinvolti, per soli due euro a spettacolo.

Nella provincia di Parma, fanno parte della rete di Sciroppo di Teatro i Comuni di Parma e Fidenza. In questi territori risiedono complessivamente più di 11.800 bambini e bambine dai 3 agli 8 anni di età. Per distribuire lo Sciroppo di Teatro si sono attivati in tutto 28 pediatri e 58 farmacie.

Domenica 10 aprile si concludono gli appuntamenti di questa edizione di “Sciroppo di Teatro” nella provincia di Parma, al Teatro Magnani di Fidenza sipario alzato alle ore 16:00 per assistere a “Pulcetta dal naso rosso” di Kosmocomico Teatro. Un miscela di teatro visuale e movimento, il viaggio di un clown alla ricerca del naso rosso perduto, un omaggio al mondo del circo. Il protagonista della storia è Pulcetta, che fa il clown di mestiere in un circo. È anche piuttosto bravo nel suo lavoro, infatti riesce a far ridere proprio tutti. Inaspettatamente però un giorno Pulcetta perde il suo Naso Rosso, senza il quale è costretto ad interrompere la sua attività e partire per un lungo viaggio nella speranza di ritrovarlo, chiedendo a tutti i personaggi che incontrerà sulla strada. Attraversa mari e monti, fino a chiedere informazioni alla Luna, per poi scoprire che in realtà il suo Naso Rosso è sempre stato vicino a lui. Nello spettacolo ogni personaggio, ogni animale, ogni luogo è un misto di corpo danzante e sagome manipolate a vista, in un mix emozionante di teatro visuale e movimento corporeo.

Kosmocomico Teatro

“Pulcetta dal naso rosso”

Testo, regia, puppet designer: Valentino Dragano

Costumi: Alessia Bussini

Voce narrante: Marco Continanza

Assistente alla regia: Raffaella Chillè

Tecniche: teatro d’attore, di figura e narrazione, danza e musica

Età: 4 - 7 anni

Durata: 45 minuti

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Biglietto Sciroppo di Teatro: Unico 2 €, elenco farmacie e pediatri su www.ater.emr.it

TEATRO MAGNANI DI FIDENZA

Biglietti rassegna di teatro per bambini e famiglie: 6 euro adulti, 4 euro under 12

Apertura di biglietteria

La biglietteria del Teatro Magnani (piazza Verdi 1, Fidenza) è aperta ogni martedì dalle 11 alle 13, ogni venerdì dalle 17 alle 19, il sabato prima di ogni spettacolo dalle 10 alle 13 e due ore prima del giorno stesso di spettacolo.

Biglietteria del Teatro G. Magnani

Piazza Verdi 1 – Fidenza

Tel. biglietteria: 0524 517 508 – 345 937 47 28

Tel. uffici: 0524 517 510

E-mail: teatromagnani@ater.emr.it

www.ater.emr.it - www.comune.fidenza.pr.it

Acquisto online

I biglietti sono inoltre acquistabili online presso il Circuito di prevendita Vivaticket (www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket, call center telefonico 89.22.34).