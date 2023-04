Pupi Avati festeggia i 40 anni di "Una gita scolastica" e "Zeder" a Mangiacinema

Pupi Avati tra gli ospiti più attesi di Mangiacinema - Festa del cibo d’autore e del cinema goloso. L'edizione del decennale del Festival più pop d'Italia, ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, si arricchisce di nuove date (rispetto a quelle finora annunciate) e si terrà a San Secondo Parmense dal 9 al 18 giugno 2023, per chiudersi sabato 24 giugno con la serata speciale dedicata ai 40 anni di carriera di Isabella Ferrari: undici giorni, dunque, di grande cinema (e non solo).

Avati domenica 18 giugno sarà protagonista a Mangiacinema della serata d'onore "Aiutami a sognare": nel meraviglioso cortile della Rocca dei Rossi incontrerà il pubblico per raccontare la sua straordinaria carriera e presenterà il nuovo film "La quattordicesima domenica del tempo ordinario", in uscita in sala il 4 maggio e interpretato da Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi (Premio Mangiacinema Pop 2020).



L'EVENTO SPECIALE "I SOGNI E GLI INCUBI NEL CINEMA DI PUPI AVATI"

Per l'occasione, il Festival dedicherà al maestro bolognese l'evento speciale "I sogni e gli incubi nel cinema di Pupi Avati", celebrando anche i 40 anni di due lavori fondamentali della sua filmografia, che verranno proiettati nei giorni precedenti il suo arrivo a San Secondo: "Una gita scolastica" e "Zeder". Entrambi del 1983, sono considerati il suo capolavoro ed il suo film più spaventoso (insieme all'altro cult del gotico padano "La casa dalle finestre che ridono"). "Una gita scolastica" ha vinto numerosi Nastri d'Argento (tra i quali quello per la miglior regia ad Avati, miglior soggetto a lui e suo fratello Antonio, miglior attore a Carlo Delle Piane), mentre "Zeder" è uno dei suo lungometraggi più apprezzati all'estero, ed ha come protagonista Gabriele Lavia, che, quattro decenni dopo, torna ora ad essere diretto dal grande regista.



IL LEGAME DI AVATI CON MANGIACINEMA

"È un vero onore per noi - commenta il direttore artistico Gianluigi Negri - poter ospitare un maestro come Pupi Avati per la quarta volta in dieci anni. Siamo orgogliosamente Avati-maniaci: Pupi ci ha sempre saputo regalare momenti e lezioni di vita indimenticabili, non solo attraverso i suoi film, ma anche con la sua capacità di incantare con i propri racconti e le proprie parole. Nel 2014 è stato protagonista della prima edizione di Mangiacinema dedicata a Tognazzi, nel 2018 gli abbiamo dedicato il Festival con l'evento speciale "I 50 anni di cinema dei fratelli Pupi e Antonio Avati" e la consegna ad entrambi del Premio Mangiacinema - Creatori di Sogni, nel 2020 ha ritirato il Premio Mangiacinema - Creatore di Incubi. Ora, nell'edizione dedicata ai sognatori e ai creatori di sogni, questo nuovo evento speciale, con la presentazione di altri suoi tre film fondamentali, che si vanno ad aggiungere a quelli già presentati negli anni scorsi: "Un ragazzo d'oro", "Il cuore altrove", "Regalo di Natale", "La casa dalle finestre che ridono", "Il signor Diavolo". Sempre nel 2018 abbiamo consegnato a Carlo Delle Piane, uno degli attori più amati da Avati, il Premio Mangiacinema - Creatore di Sogni".



PARTNER 2023

Oltre al sostegno del Comune di San Secondo Parmense, di Coppini Arte Olearia e Fondazione Monteparma, per il decimo anno della kermesse che porta nella provincia di Parma turisti, visitatori e nomi dello spettacolo e del mondo del gusto, il main partner storico rimane Gas Sales Energia. Mangiacinema è patrocinato dalla Provincia di Parma, dall'Associazione Castelli del Ducato e dall'Associazione Corte dei Rossi.



