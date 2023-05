Q ensemble in performance a Chaos Art Gallery

Sabato 6 maggio alle ore 18, alla Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro 8, nel contesto della mostra “La poetica della luce” di Silvio Franzini, “accadrà” la performance musicale del “Q Ensemble” composto dai musicisti Diego Baioni (chitarra elettrica e live electronics)i e Alberto Ferretti (tromba e live electronics).

La pittura troverà la sua amplificazione ed esaltazione evocativa nel suono.



“ Q Ensemble “



è una formazione musicale Elettrico-Elettronica ad assetto variabile che si esibisce in formazione che oscilla dal duo al quartetto. Si esibisce in spazi dalle caratteristiche differenti, rassegne di musica jazz, di musica improvvisata, in vernissage e finissage di mostre di arte contemporanea.

L'ensemble attivo da 20 anni, ha tenuto concerti ed ha all'attivo progetti e collaborazioni in ambito multimediale con performers, danzatrici, pittori e fotografi.

Il duo, composto da chitarra elettrica con live electronics e tromba con live electronics, è flusso di composizione istantanea e di relazione compositiva con l’ambito artistico dell’istante. L’accadere è dunque un sistema di relazioni non ripetuto e non ripetibile, quindi unico.

“… Il suono tra l’elettrico e l’elettronico, è impulso da brevi cellule ritmico armoniche che provengono da brani di propria composizione e sviluppano improvvisazioni singole e collettive. I timbri allungano l’immediato … ”



Diego Baioni, chitarra elettrica e live electronics

Alberto Ferretti, tromba e live electronics



DIEGO BAIONI (nato a Bozzolo il 28.3.66) si forma inizialmente alla scuola popolare di musica di Cremona. Poi studia per due anni armonia e composizione a Milano con il maestro Fabio Jaeger. Studia in seguito lo strumento con il maestro Guiducci in Mantova che frequenta laboratori di musica jazz di improvvisazione con il maestro Roberto Bonati. Dopo il laboratorio con il maestro Giorgio Gaslini compone il quartetto “ Q Ensemble " con altri studenti del laboratorio.



Gallery

ALBERTO FERRETTI (nato a Parma il 3/8/1964). Studia Tromba con il maestro Silvio Franzini poi frequenta i corsi di musica jazz di improvvisazione del maestro Roberto Bonati e del maestro Roberto Dani. Membro stabile del Q Ensemble dal 2003.