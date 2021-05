La Pilotta ha riaperto i battenti

Il Complesso della Pilotta anche nel mese di giugno sarà aperto dal martedì alla domenica, osservando la

chiusura settimanale il lunedì. Il servizio di apertura al pubblico osservato quotidianamente sarà dalle ore

10.30 alle 18.30.

Il 2 giugno il Complesso sarà aperto negli orari consueti.

Si conferma la sospensione delle domeniche gratuite al museo che prevedevano l’accesso gratuito ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura la prima domenica del mese. Il sabato, la domenica ed i giorni festivi l’ingresso al Complesso è previsto sia tramite acquisto diretto in biglietteria, che rimarrà aperta dalle ore 10.30 alle 18, che mediante prevendita sulla piattaforma Ticka al link https://pilotta.ticka.it/.

L’accesso nei giorni di sabato, domenica e festivi, avverrà, secondo le fasce di prenotazione e di ingresso contingentate, ogni 15 minuti per un numero massimo di 20 persone alle ore 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00. La durata della visita per il sabato domenica e festivi è di 90 minuti.

Si avvisano gli utenti che l’acquisto in prevendita sulla piattaforma Ticka nei giorni di sabato, domenica e festivi, sarà possibile fino alle ore 9:30 del giorno prescelto per la visita al Complesso della Pilotta. Si avvertono i gentili visitatori che nei giorni di sabato, domenica e festivi non sarà ammesso l’ingresso in orari diversi rispetto a quelli indicati dalla prenotazione e che non è previsto alcun rimborso qualora il visitatore che abbia prenotato per un orario prestabilito non si presenti o arrivi in altro orario.

I visitatori che dovessero arrivare in ritardo rispetto alla fascia oraria di acquisto avranno un tempo ridotto di visita. Per facilitare la verifica dei titoli di ingresso preacquistati online da parte degli addetti all’accoglienza, si chiede cortesemente ai visitatori di presentarsi all’ingresso con la stampa della prenotazione. Per l’ingresso sarà data priorità ai visitatori già in possesso del titolo di ingresso rispetto a quelli che debbono effettuare l’acquisto in biglietteria. Qualora sulla piattaforma Ticka la prevendita per fasce di 15 minuti sia completa per i 20 biglietti previsti, in biglietteria non sarà possibile acquistare i biglietti.

Le scolaresche potranno accedere in visita al Complesso Monumentale della Pilotta dalle ore 8:30 alle ore 10:30, solo su prenotazione che deve avvenire entro il giorno prima. Il Complesso ha riaperto in totale sicurezza, garantendo modalità di fruizione contingentata nonché il rispetto delle regole di distanziamento sociale. Verranno pertanto seguite le consuete disposizioni del protocollo di sicurezza:

? l’itinerario sarà obbligato e unidirezionale per favorire la fluidità del percorso di visita;

? i visitatori accederanno alla biglietteria percorrendo la scala posta sul lato sinistro dello scalone,

rispettando le regole di distanziamento sociale indicate da segnali a terra;

? i visitatori accederanno al Complesso previo controllo della temperatura effettuato con rilevazione

automatica mediante termo scanner che contemporaneamente verificherà la presenza della

mascherina; l’accesso sarà consentito esclusivamente se la temperatura corporea sarà inferiore ai

37,5°; per tale servizio è presente a supporto una unità di vigilanza esterna;

? sarà favorito l’uso della modalità contactless per il pagamento dei biglietti;

? una segnaletica di distanziamento posta all’esterno del Complesso permetterà la regolazione del

flusso dei visitatori;

? all’ingresso sarà posizionato un totem contenente le informazioni generali;

? all’ingresso e lungo il percorso sarà messo a disposizione dei visitatori il gel igienizzante;

? una specifica segnaletica e una mappa che sarà fornita ai visitatori contestualmente al biglietto

faciliteranno il percorso di visita all’interno del museo;

? il numero massimo di visitatori compresenti nel Complesso Monumentale per fascia oraria è di 120

persone;

? i gruppi in visita possono essere costituiti da un minimo di n. 10 persone ad un massimo di n. 20

compresa la guida turistica esterna;

? il tavolo interattivo può essere utilizzato da un numero massimo di n. 4 visitatori a turno;

? sarà garantito il servizio di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e delle superfici.

Il Museo Archeologico e il Museo Bodoniano sono attualmente chiusi per lavori di ristrutturazione e di

riallestimento.

Il biglietto è comprensivo della visita del Complesso Monumentale della Pilotta (Biblioteca Palatina, Teatro Farnese, Galleria Nazionale) e delle mostre L’Ottocento e il mito di Correggio e Fornasetti Theatrum Mundi. Il numero delle persone costituenti i gruppi è minimo di 10 e massimo di 20 persone, permanendo l’obbligo di essere accompagnati da guide turistiche, e l’invito ad acquistare il biglietto online. Dalla data della riapertura del Complesso della Pilotta, a causa dell’adeguamento ai protocolli di emergenza COVID-19, diverse sezioni espositive sono attualmente in fase di adeguamento strutturale, come nel caso dell’area monumentale della Biblioteca Palatina. È stata riaperta ai visitatori la Sala Parma al tempo dei Farnese della Galleria Nazionale, che ospita la collezione Farnese e l’opera di Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, Ritratto di gentildonna detto La Schiava turca. È stata riaperta la sezione espositiva dell’Ala ovest con l’esposizione di opere pittoriche su supporto ligneo di artisti toscani, veneti ed emiliani dal XIII al XVI secolo, e con l’opera di Leonardo da Vinci Testa di fanciulla detta La Scapiliata. Inoltre è stata riaperta la sezione espositiva dell’ex Rocchetta viscontea che ospita l’allestimento dellamostra L’Ottocento e il mito di Correggio. Sono state aperte al pubblico la Sala espositiva dedicata all’arte a Parma nel 1300-1400 e la Sala Antelami e il suo tempo.

Si avverte che potrebbe verificarsi l’eventualità che l’apertura di alcune sezioni espositive non possa essere

garantita a causa di una situazione di grave carenza di organico del personale.

Il percorso di visita è il seguente:

? Ingresso- Scalone Monumentale;

? Vestibolo Teatro Farnese

? Sala Arte a Parma 1300-1400 con ingresso contingentato a 20 persone;

? Platea del Teatro Farnese;

? Galleria del teatro dedicata all’invenzione del Farnese;

? Galleria del teatro dedicata alle feste;

? Sala Parma al tempo dei Farnese, con ingresso contingentato a 20 persone;

? Sala del Trionfo;

? Ala ovest;

? Saloni ottocenteschi;

? Percorso unidirezionale della mostra L’Ottocento e il mito di Correggio con ingresso contingentato

a 20 persone;

? Uscita Galleria Nazionale;

? Sala Antelami e il suo tempo con ingresso contingentato a 20 persone;

? Vestibolo Teatro Farnese — Biblioteca Palatina con visita alla Galleria Petitot e la possibilità di

ammirare dalla soglia la Sala Dante e la Galleria dell’Incoronata, con ingresso contingentato a 15 20

persone;

? Uscita dallo Scalone Monumentale.