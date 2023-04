Un doveroso omaggio alla figura di Sergej Rachmaninoff in occasione del 150° anniversario della sua nascita: martedì 11 aprile alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine di Parma, il duo pianistico formato da Gesualdo Coggi ed Elisa D’Auria propone un concerto dal titolo “Quadri dell’Est”. L’evento è inserito nella stagione “I Concerti del Boito”, organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in collaborazione con l’Università di Parma. Di Rachmaninov, si ascolteranno la giovanile e poco nota Rapsodia Russa e l'iconica Suite n. 2 op. 17, vera e propria pietra miliare del repertorio pianistico per due pianoforti, grazie ai suoi momenti di struggente lirismo alternati a esplosioni di brillante virtuosismo. Completano il programma una composizione rara e preziosa come la Suite n. 1 op. 15 di Anton Arensky e la trascrizione del celeberrimo balletto Lo Schiaccianoci di ?aikovsky. L'influenza di questi compositori sulla scrittura di Rachmaninoff è evidente all'ascolto e costituisce il fil rouge del programma. Gesualdo Coggi ed Elisa D’Auria sono concertisti e docenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”: “I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Parma, coordinato dal prof. Pierluigi Puglisi. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: Conservatorio di Musica "Arrigo Boito", Strada del Conservatorio 27/a, www.conservatorio.pr.it.