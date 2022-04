Traiettorie 2022: Quartetto Maurice il 3 maggio alla Casa della Musica

Serata decisamente contemporanea quella che proporrà la rassegna di musica moderna e contemporanea Traiettorie martedì 3 maggio alle ore 20:30, per il terzo concerto della stagione 2022: il Quartetto Maurice salirà infatti sul palcoscenico della Sala dei concerti della Casa della Musica a Parma con tre sostanziosi momenti della quartettistica degli ultimi sessant’anni, il Quartetto n. 4 (1964) di Giacinto Scelsi, «Un segno nello spazio» (1992) di Marco Stroppa e il Quartetto n. 4 (2003) di Jonathan Harvey.

Si tratta di tre approcci diversi a una percezione del suono nello spazio, uno dei luoghi più esplorati dalla modernità musicale, usciti da menti estremamente sensibili alla costruzione architettonico-musicale: attraverso inarcature timbriche e minimi slittamenti sonori nel quartetto di Scelsi, attraverso mutazioni continue di metro nel pezzo di Stroppa e, nel quartetto di Harvey, rivelando una vera e propria materializzazione irrequieta di pensiero e spiritualità su suoni proiettati nello spazio grazie a un software creato all’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique di Parigi e qui gestito da Carlo Laurenzi, Computer Music Designer presso lo stesso istituto.

Composto da Georgia Privitera e Laura Bertolino (violini), Francesco Vernero (viola) e Aline Privitera (violoncello), il Quartetto Maurice, fondato nel 2002, ha vinto nel 2015 il XXXV Premio Abbiati e l’anno successivo il Kranichsteiner Stipendium Preis ai Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt. Dopo una prima fase dedicata al repertorio classico, si è rivolto alla musica contemporanea, spesso con pezzi appositamente commissionati, anche in combinazione con l’elettronica (progetto «4+1», registrazione per Stradivarius dedicata a musica per quartetto d’archi ed elettronica di Romitelli, Lanza, Agostini, Borzelli). È stato tutor e Quartetto in residence presso Impuls Academy 2021 a Graz, presso Distat Terra Festival in Argentina e I Teatri di Reggio Emilia. Dal 2017 tiene un workshop per le classi di elettronica e composizione a Torino e in quello stesso anno è stato selezionato dalla piattaforma Ulysses-Journeys per un workshop di quartetto ed elettronica sostenuto dall’IRCAM di Parigi nel festival ManiFeste.



La realizzazione di «Traiettorie», partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Comune di Parma, Casa della Musica di Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Università degli Studi di Parma, Fondazione “A. Toscanini”, Fondazione Monteparma, Chiesi Farmaceutici, Symbolic, Sina Hotel Palace Maria Luigia, MACROCOOP – Servizi per la comunicazione. Rinnovata anche la collaborazione con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner.

QUARTETTO MAURICE



Musiche di Scelsi, Stroppa, Harvey



Programma completo: https://www.fondazioneprometeo.org/traiettorie/2022/quartetto-maurice.html



Biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/quartetto-maurice/178444



-----------------------------------------------------------------

BIGLIETTERIA

È possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito https://www.vivaticket.com/it/ o – il giorno del concerto, a partire dalle ore 19:30 – presso la reception della Casa della Musica (Piazzale San Francesco, 1 - 43121 Parma).

Per accedere sarà necessario indossare la mascherina.



COSTI DEI BIGLIETTI

Intero: € 15

Ridotto: € 10 (over 65, soci FAI, TCI)

Ridotto studenti: € 5 (studenti universitari e del Conservatorio)

Omaggio: under 18



PER INFORMAZIONI

Fondazione Prometeo

tel. 0521 708899 – cell. 348 1410292

e-mail: info@fondazioneprometeo.org