“Raccontare la Scienza”, alla Pavese un ciclo di incontri omaggio a Piero Angela

La Biblioteca Pavese propone un ciclo di incontri per celebrare la figura del grande divulgatore scientifico Piero Angela: cinque appuntamenti aperti a tutti, condotti da docenti e esperti, con lo scopo di avvicinare alla scienza ampie fasce di pubblico, coinvolgendo anche chi è privo di una formazione specifica.

La naturalista Franca Zanichelli, ideatrice e curatrice del progetto “Raccontare la Scienza”, il paleontologo Davide Persico, il botanico Carlo Bruni, lo zoologo Donato Grasso e il neuroetologo Pier Francesco Ferrari accompagneranno i partecipanti, tra un libro e una tazza di tè, alla scoperta di argomenti complessi narrati in modo avvincente e comprensibile, seguendo l’insegnamento e l’esempio di Piero Angela.

Giornalista, conduttore televisivo, saggista e apprezzato divulgatore scientifico, Piero Angela viene ricordato anche per la grande capacità di coinvolgimento del pubblico verso il fascino della scoperta, una caratteristica che trova un’affinità specifica con la vocazione educativa ricolta in particolare ai giovani della Biblioteca Pavese, che negli ultimi anni ha istituito anche un settore dedicato proprio alle Scienze Naturali e Umane.

Gli incontri, che si svolgeranno negli spazi della Pavese in via Newton 8/a, offriranno un nuovo sguardo sul nostro territorio, dalle aree protette ai musei scientifici, dall’orto botanico agli erbari, per poi approdare all’etologia, indagando il mondo degli insetti sociali e la comunicazione tra i primati.

Il primo appuntamento si svolgerà venerdì 16 dicembre, alle 17.30: Franca Zanichelli, naturalista e già direttrice del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e del Parco Fluviale Regionale del Taro, parlerà de “Le aree protette per la conservazione della natura”.

Il progetto continuerà in primavera con una seconda parte, dedicata ai bambini e arricchita da saggi di “educazione all’aperto”.

Informazioni: 0521/218174-1-3; pavese@comune.parma.it

Sarà possibile richiedere l’attestazione di frequenza.

Il programma

Venerdì 16 dicembre 2022, ore 17.30

Le aree protette per la conservazione della natura

Franca Zanichelli, naturalista, già direttrice del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e del Parco Fluviale Regionale del Taro

Venerdì 20 gennaio 2023, ore 17.30

Museologia naturalistica: l'arte del raccontare

Davide Persico, paleontologo - docente Università di Parma e direttore scientifico del Museo di Storia Naturale dell’Ateneo

Venerdì 27 gennaio 2023, ore 17.30

Mirabilia: l’orto botanico e gli erbari

Renato Bruni, botanico - docente Università di Parma e direttore dell’Orto Botanico di Parma

Venerdì 3 febbraio 2023, ore 17.30

Per amore delle formiche e di tutto il resto…

Donato Grasso, zoologo, esperto di biodiversità e comportamento animale - docente Università di Parma

Venerdì 24 febbraio 2023, ore 17.30

Le ricerche etologiche sui primati: il significato funzionale dei neuroni specchio

Pier Francesco Ferrari, neuroetologo - direttore dell'Istitut des Sciences Cognitives 'Marc Jeannerod', del CNRS di Lione e docente dell'Università di Parma