raffaello bellavista e serena gentilini ospiti nella grande serata conclusiva della festa della musica dei giovani a parma

Il Duo Raffaello & Serena composto da Raffaello Bellavista pianista, cantante lirico, compositore e Serena Gentilini cantante, stilista sarà ospite assieme al gruppo The Bastard Sons of Dioniso e Roberta Giallo, nella grande serata conclusiva della Festa della Musica dei Giovani organizzata dal MEI.L’evento si svolgerà a Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020-2021, all’interno del Cortile d’onore della Casa della musica il 21 giugno alle ore 21:00.L’evento sarà una serata all’insegna della grande canzone d’autore innovativa e giovane nelle più diverse declinazioni ed assolutamente imperdibile.La tre giorni di concerti è ideata e organizzata dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana , che quest’anno festeggerà la sua 26° edizione a Faenza dal 1° al 3 ottobre 2021 a Faenza in Romagna.I Due artisti reduci dal Premio Musica all’interno del Festival della Romagna saranno poi gli ospiti d’onore della manifestazione Brisighella Romantica la sera del 26 giugno presso il teatro Spada.

