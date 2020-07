rassegna cinematografica the original ones - downton abbey

Il prossimo appuntamento della rassegna cinematografica estiva The Original ones, nata dalla collaborazione tra EFSA e il Cinema D'Azeglio, sarà martedì 28 luglio alle ore 21.30 con il film Downton Abbey, proiettato in inglese con i sottotitoli in italiano.

Ingresso a 1 €.



Il numero di posti è limitato, si consiglia pertanto la prenotazione tramite il seguente link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RassegnaEstivaEFSA1



Ulteriori informazioni alla pagina: https://www.efsa.europa.eu/it/events/event/parma2020-al-cinema-con-efsa