rassegna cinematografica the original ones - yuli

Il prossimo appuntamento settimanale con la rassegna estiva The original ones, nata dalla collaborazione tra EFSA e il Cinema D’Azeglio, sarà martedì 4 agosto 2020 alle ore 21.00 con il film Yuli, danza e libertà.

Il film racconta la storia del ballerino cubano Carlos Acosta, dagli albori al successo con il Birmingham Royal Ballet.



Versione originale (spagnolo) sottotitolata in italiano. Ingresso a 1 €.



Il numero di posti è limitato, si consiglia pertanto la prenotazione tramite il seguente link:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RassegnaEstivaEFSA1



Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina https://www.efsa.europa.eu/it/events/event/parma2020-al-cinema-con-efsa

