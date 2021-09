Riapre la Galleria S. Andrea

Dopo più di un anno di chiusura causato dalla pandemia, sabato 11 settembre alle ore 17.30 la Galleria S.Andrea riapre i battenti del proprio spazio espositivo nel cuore del centro storico di Parma con la mostra dal titolo “Nozze d’oro con la pittura”, antologica di Lalla Luciano Vignali. L’ autrice di origini sarde e adozione parmigiana celebra gli oltre 50 anni di attività artistica attraverso una mostra che racchiude tutta la sua forza creativa. Una carriera la sua che da oltre 50 anni si dipana in una costante ricerca tecnica tra pittura e disegno in cui i soggetti, che spaziano dai paesaggi al nudo, sembrano celebrare il sacro cerchio naturale di vita, morte, rinascita. L’arte di Lalla Luciano sembra oscillare in un delicato equilibrio tra forza maschile e femminile, non solo nel simbolico gioco della propria firma attraverso l’inversione di nome e cognome, ma anche nella capacità di sintesi tra la scelta dei temi e l’esecuzione da cui emergono contemporaneamente potenza e grazia, raffinatezza e concretezza, combinate da una istintiva libertà. Nel suo percorso di formazione incisiva è stata la guida del prof. Luigi Tito con cui ha studiato disegno libero presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia così come gli anni presso Brera e l’Istituto Gazzola di Piacenza città in cui insieme ad altre 8 artiste ha creato il sodalizio culturale femminile noto come “Gruppo 83”.

