RiotRiders, spettacoli volanti

La Cooperativa Sociale Molinetto è una realtà storica, fondata nel 1978, inserita nel territorio di Parma e Provincia, che accoglie, assiste e forma, donne e uomini diversamente abili. Attualmente gestisce un centro diurno Socio Occupazionale a Moletolo, un laboratorio diurno Socio Riabilitativo in San Martino Sinzano (Collecchio) realizzato per rispondere alle richieste di tale servizio nell’ampio Distretto Sud-Est, e un gruppo appartamento denominato “La Casa” in località Cavagnari. Nella nostra realtà siamo a contatto con persone più fragili che affrontano la quotidianità con tanta forza e vogliono essere protagonisti della loro vita. Siamo altresì testimoni di attimi straordinari, di sentimenti di vera comunione tra chi si dedica e si dà e tra chi riceve attenzione incondizionata. Solidarietà, Inclusione, Amore e Dignità, sono le parole chiave della nostra Mission. Ma la dedizione da sola non basta, perché oltre all’impegno e alla buona volontà, restano i progetti da realizzare, che sono tanti e tutti in divenire.

È con questo spirito che abbiamo promosso e organizzato

UNA MANIFESTAZIONE BENEFICA UNICA NELLA NOSTRA ZONA di

“SPETTACOLI VOLANTI” dal titolo

VOLA CON NOI

La manifestazione si terrà il 13 maggio a partire dalle ore 15,00, a Felino, presso il Centro Commerciale Val Baganza, in Via Guglielmo du Tillot. Verranno offerti al pubblico 3 show di MOTOCROSS FREESTYLE con gli spettacolari RIOTRIDERS ( che abbiamo apprezzato recentemente nello spettacolo di Gerry Scotti “Lo show dei Record”). Seguiranno poi momenti importanti di “Pet Therapy”, di spettacoli con i cani addestrati “I LUPI”, e non mancheranno i complessi musicali che allieteranno il pomeriggio e la serata di festa. Già lo scorso anno abbiamo proposto questo evento ed è stato un successo: ha richiamato nel Comune di Felino veramente tante persone, permettendo così alla Cooperativa Molinetto di farsi conoscere, di presentare le sue attività e l’impegno sempre costante verso i propri “ragazzi”. La manifestazione anche quest’anno è realizzata con il patrocinio del Comune di Felino, attento e sensibile al mondo del sociale ed è aperta a tutta la cittadinanza. I fondi raccolti verranno utilizzati per il progetto Aut&Down, che permetterà di predisporre nuovi viaggi e soggiorni estivi per i ragazzi della Cooperativa; esperienze importantissime per loro e per la loro inclusione sociale.