Tornano nel prossimo week end le risate solidali in un doppio spettacolo a Fidenza e Busseto

Consolidato ed immancabile appuntamento d’autunno domenica prossima 12 Novembre con il doppio spettacolo ideato dall’associazione Fidenzaforchildren, Altramarea e Orizzonti Nuovi in collaborazione con il Comune di Fidenza e quello di Busseto; una giornata all’insegna della risata solidale che vedrà in scena il duplice appuntamento con lo spettacolo di beneficienza “Lasciate ogni timore voi ch’entrate” secondo un collaudato format a staffetta: prima i comici ed intrattenitori Leonardo Manera, I Panpers, I Masa, Pino e gli Anticorpi calcheranno il palco del Teatro Magnani di Fidenza a partire dalle 15, poi si trasferiranno al Teatro Verdi di Busseto e concederanno il bis alle ore 21.

A presentare il doppio spettacolo l’insolito/duo composto dal comico parmigiano Rinoceronte insieme a Miss Parma 2023 Maddalena Ferroni. Come ogni anno in apertura il dottor Mario Albi, a nome dell’associazione Fidenzaforchildren, relazionerà dettagliatamente sui risultati e sullo stato dei progetti solidali in corso a sostegno costante dei bambini nel mondo. Per infoline: www.fidenzaforchildren.org - contatto: 340 5233789