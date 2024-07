Ritornano in scena gli Asilo Republic

Sarà una serata dedicata alle canzoni di Vasco, in un luogo romantico e stiloso a due passi dal Taro, nel giardino estivo del Bersé, a Berceto. Come da tradizione degli Asilo Republic, naturalmente.



La affermata tribute band prosegue il proprio tour ritornando nella Val di Taro dopo il grande successo a Borgotaro dello scorso 7 agosto e esattamente a una settimana di distanza dal bagno di folla (oltre tremila presenze) di Sala Baganza, il 5 luglio scorso, sempre in provincia di Parma.



Il successo degli Asilo Republic è dovuto all'impatto rock immediato, senza filtri, con il pubblico, ed inoltre è apprezzata la generosità dei suoi elementi che non risparmiano grinta ed energia e trovano consensi tra gli appassionati di Vasco Rossi e di musica dal vivo.



Il fenomeno "Asilo Republic” fin dagli esordi del 1997, cattura la attenzione di TV e riviste di musica specializzata.



Sono ospiti in Rai (Jocelyn) e Sky Tv (Geppi Cucciari) e partecipano a numerosi festival nazionali e internazionali, come il Neapolis Festival, il Chico Bum e Collisioni, e periodicamente sono nel calendario di locali leggendari come il Rolling Stones di Milano e il Moods di Montecarlo.



Nella formazione attuale degli Asilo Republic troviamo due volti storici del gruppo, il tastierista trascinatore Gabriele Melega e il virtuoso chitarrista Giorgio Bei, il batterista parmense Helder Stefanini, noto per il suo passato con i Raw Power, il session man Gianni Grecchi, bassista, e il cantante e performer genovese Andrea Murgia.



Lo spettacolo è a ingresso gratuito, con possibilità di cenare a menu fisso (su prenotazione), e a seguire dj set, nel giardino estivo del Bersè Hotel Restaurant, SP523R, Loc. Groppo San Giovanni, Fraz. Lozzola di Berceto, a Berceto (PR).



Informazioni e prenotazioni al 3351460484.





Indicazioni stradali:.dalla uscita autostradale di Borgotaro prosegui diritto sino a bivio, svolta a sx e imbocca SP523R/SS308 e percorrila per circa 4,8 km; svolta a sx mantenendo la SS308, lasciando la SP523; a 200 mt sulla tua destra trovi Bersè Hotel&Ristorante.