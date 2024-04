Nel weekend del 13 e 14 aprile, l’Appennino Parmense ospiterà la Rock Experience Orienteering Challenge, una doppia gara nazionale di Sport Orientamento. Nella splendida cornice di Schia Monte Caio si svolgeranno due prove (Middle + Long) della Coppa Italia 2024. L’evento, organizzato da Orienteering Parma ASD con la collaborazione della Pro Schia Monte Caio, sarà realizzato grazie al contributo del Comune di Tizzano Val Parma ed alla disponibilità di numerosi sponsor, tra i quali Rock Experience al quale è associata la manifestazione. Hanno concesso il patrocinio alla manifestazione anche la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, l’Unione Montana Appennino Parma Est e l’Ente Parchi del Ducato.

La Corsa Orientamento consiste nello svolgere un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati “lanterne” con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una mappa molto dettagliata a scala ridotta del luogo da percorrere. Il terreno di gara ideale è costituito da aree boschive, ma possono essere utilizzati gli ambienti naturali in generale (anche i centri storici delle città). Il percorso è contrassegnato da una partenza e da punti di controllo indicati tramite cerchi uniti tra loro da linee immaginarie e caratterizzati da numeri che indicano l’ordine di percorrenza, un punto d’arrivo. Gli atleti dispongono anche di una descrizione del punto di controllo per individuare le lanterne che sono numerate e dotate di stazione elettronica per la punzonatura. L’appuntamento di Schia prevede lo svolgimento della gara “Middle” nel pomeriggio di sabato 13, seguita dalla gara “Long” nella mattinata di domenica 14. Oltre alle categorie agonistiche, entrambe le gare sono aperta alle altre categorie con i percorsi bianco, giallo, rosso, scuole ed esordienti. Sarà un’occasione molto importante per promuovere e diffondere l’Orienteering Sportivo insieme alla bellezza naturale dell’Appennino Parmense. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina web Schia 2024.