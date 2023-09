Rock Sympho Show il 1° dicembre all'Auditorium Paganini

l ROCK SYMPHO SHOW 2023 è diventato un evento sensazionale! Un'ondata di emozioni e impressioni, spinta ed energia pazzesca!

Il nuovo programma del ROCK SYMPHO SHOW 2023 presenta leggendari successi rock del 20° e 21° secolo in una reinterpretazione originale da parte dell'innovativa orchestra crossover - PRIME ORCHESTRA!



L'orchestra sembra eccezionalmente elegante. Lo spettacolo di luci e gli effetti speciali riscaldano il pubblico al suono dei brani preferiti di THE PRODIGY, NIRVANA, DEEP PURPLE, KISS, QUEEN, THE BEATLES, METALLICA, DEPECHE MODE, IMAGINE DRAGONS, COLDPLAY ect.. Anche l'interazione del direttore d'orchestra con il pubblico può essere facilmente definita un nuovo genere di “stand up” sinfonico. Con la sua comunicazione senza parole manda il pubblico in estasi!