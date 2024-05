A Salsomaggiore Terme un weekend di gustoso cibo da strada con il Rolling Truck Street Food Festival 

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio in viale Romagnosi a Salsomaggiore Terme arrivano le cucine su ruote del festival del cibo da strada per eccellenza, con proposte per tutti i gusti, freschissime birre artigianali e l’intrattenimento musicale di Rolling Truck Street Food Festival!

Il programma

Tre strepitose giornate dedicate al cibo da strada di qualità, tantissime specialità tipiche della cucina italiana e internazionale, oltre a selezionate birre artigianali alla spina e a tanta buona musica. Si parte venerdì sera con la musica di Le Cavie e Dj Set con Dj Kimono, per continuare sabato sera con i Moon Keys.

Gli amanti della tradizione italiana apprezzeranno le proposte di “Apetitosa”, con arrosticini abruzzesi e olive ascolane, di “Pan Pan” con il gusto unico di pan tometta, pan tartufo e pan pork, di “Mordicchio on the Road” con panzerotti, gnocco fritto e pinsa. Ci si sposta poi in centro Italia con “Happy Train” che propone hamburger di Chianina IGP e Cinta Senese DOP e con Il Fagotto di Chianti che prepara l’omonimo prodotto e un piatto tipico della cucina fiorentina, il Lampredotto, oppure si può scegliere “Rostichello” per rosti di patate, nuggets di pollo e cono di frittini. Sarà possibile anche fare un salto in Sicilia con le delizie di “Sapori di Sicilia” come pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine. Un giro da “Kraken” è obbligatorio per gli amanti del pesce, con la sua frittura di pesce, panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà. Da “Na Pinta Vineria Vagabonda” troverete invece polpette di carne e verdura, vini e cocktail, che sarà possibile gustare anche da “La Giardinetta”.

Infine, immancabili i territori e i sapori esteri: da “Itaka” con falafel e pita, da “Henri’s Street Food” con le sue specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea; da “Truck & Roll” troverete hamburger di bufalo, stinco, Veg burger, Curry Wurst, Pork Ribs, Chicken Wings. Da “Awakte Zaperoco” spazio al gusto messicano con golosi burritos, tacos e nachos e da “Food Shack" Triplo Hamburger, Chicken Burger e Hot Dog. Per deliziare le papille gustative vi aspettano anche i dolci tipici spagnoli, i churros di “Churritos”. Il tutto sarà reso ancora più gustoso dall’ampia selezione di freschissime birre artigianali!

Informazioni utili

L’evento, patrocinato dal Comune di Salsomaggiore Terme e organizzato da Nova Eventi è a partecipazione gratuita. I truck saranno attivi tutti i giorni dalle 11.00 alle 24.00 con orario continuato. Per ogni ulteriore informazione è a disposizione l'indirizzo e-mail info@novaeventi.it e i seguenti canali ufficiali: www.rollingtruckstreetfood.net; Facebook e Instagram.