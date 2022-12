'Rosetta Solari, una ragazza partigiana': proiezione del videoracconto di una Resistenza

Interventi di Ilaria La Fata e Michela Cerocchi, ricercatrici del Centro studi movimenti e di Giulia Canali di Ritagli in Movimento

L’iniziativa, voluta dal Comune di Borgotaro e inserita all'interno di Mutamenti. Arte e idee per un Borgo che cambia, Bando Cultura della Fondazione Cariparma, prevede la proiezione di 6 video, realizzati con la tecnica dello stop motion, intrecciati ai racconti sulla vita e sulla Resistenza di Rosetta Solari, partigiana della prima brigata Julia.

Nata e cresciuta a Borgotaro, tra quei monti Rosetta Solari ha vissuto l’esperienza resistenziale come partigiana combattente. È stata una delle poche donne che ha scelto di vivere quei mesi prendendo le armi e decidendo di staccarsi dalla famiglia e dal paese per vivere insieme ai suoi compagni maschi. Ragazza dalla grande intelligenza, ha lasciato traccia di questa sua esperienza sia in alcune pagine scritte a ridosso della guerra, sia alcuni decenni più tardi con il libro “Una storia breve. Ricordi di una ragazza partigiana” (Mup, 2006). Dalle sue parole, interpretate nei video dall’attrice Alice Giroldini, si percepisce la straordinaria lucidità di chi non ha vissuto l’esperienza partigiana solo come antifascista ma anche come donna in un mondo ancora fortemente maschile e pieno di pregiudizi verso la partecipazione femminile fuori dai ruoli tradizionali. Rosetta ha combattuto per diventare, una volta finita la guerra, cittadina a tutti gli effetti, imparando la politica nei mesi della Resistenza.

Questo video racconto è frutto di un lavoro collettivo: la ricerca storica di Michela Cerocchi, la realizzazione dei video a cura di Ritagli in Movimento di Giulia Canali e Officina Nerei di Irene Alessandrino, la voce di Alice Giroldini e Giulia Canali, la musica di Gabriele Pollina, tecnico audio Michele Bertelli, assistenti e collaboratrici Francesca Fontana, Carlotta Oggioni, Riccardo Sacco, Valentina Dallacasa, Martina Oppici, Arianna Delmonte, Chiara Colella.