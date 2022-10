S001 artbox factory opening

Pensiamo che l’arte porti felicità e libertà.

Per questo presentiamo in anteprima a Parma - S001 ART BOX - una nuova esperienza di arte.

L’arte fisica è un portale che ci porta oltre, in un nuovo universo surreale che possiamo sperimentare attraverso le potenzialità di BlockChain e MetaVerse.



Gallery



L’evento inizierà alle 6 di sera con una dimostrazione dell’esperienza via VR e sarà seguito da drinks al Caffe Valenti and… surprise!