Sabato 2 luglio, ai Boschi di Carrega l'ultima delle "Pedalate con quisuilie letterarie"

È in programma per domani, sabato 2 luglio, l’ultimo appuntamento delle PEDALATE CON QUISQUILIE LETTERARIE. La tappa finale di cicloamatori (e non) sono i Boschi di Carrega (Sala Baganza), dove alle 10.30, presso il Ristoro Ponte Verde, sarà possibile assistere alle “quisquilie” con Ciro Bertinelli e Riccardo Pedraneschi, co autori, con Claudio Bargelli, Matteo Billi Maristella Galli, Alice Mainardi, Riccardo Zinelli, del libro “Parma, Agosto 1922. 7 racconti sulle barricate" (2022, Massimo Soncini Editore), nel centesimo anniversario delle Barricate di Parma. A moderare l’incontro Alex Jones. Le pedalate sono organizzate in collaborazione con l’associazione FIAB Federazione Italiana Ambiente Bicicletta - Parma Bicinsieme. Luogo di ritrovo per la pedalata, alle ore 8.15, è il Parco dei Poeti, in via Bizzozero 15, a Parma. Per chi desideri assistere alla sola quisquilia l’appuntamento è per le ore 10.30 al Ristoro Ponte Verde.

Questa sezione itinerante del Festival della Parola ha lo scopo di permettere alla comunità parmense e parmigiana di “riappropriarsi” del proprio territorio e delle sue bellezze nascoste. È sempre la FIAB a definire i percorsi che da Parma conducono il gruppo di ciclo-spettatori verso le diverse destinazioni delle Pedalate, ad alto contenuto storico e paesaggistico, selezionate grazie anche alla preziosa sinergia con la sezione di Parma del Fondo Ambiente Italiano (FAI). Quest’anno alle Quisquilie Letterarie si lega una splendida iniziativa: l’APS Rinascimento2.0, organizzatrice del Festival della Parola, in collaborazione con l’associazione Scambiamente, così come ha già fatto per la prima tappa della Fondazione Magnani Rocca, donerà una Casetta dei Libri ai Boschi di Carrega. Entrambe le casette sono state realizzate dal Laboratorio inclusivo Socio Occupazionale CON TATTO di Traversetolo: un laboratorio artigianale in cui lavorano persone con diverse abilità. L'idea è quella dello scambio e della condivisione della cultura, creando una comunità di piccoli e grandi lettori, intorno alla casetta che ospiterà i libri e che potranno essere presi in prestito gratuitamente o tramite scambio.

