Sabato 21 ottobre, opening al cubo "a world full of tigers" di Valentina Bongiovanni

Sabato 21 ottobre

CUBO presenta

Opening A WORLD FULL OF TIGERS - Ore 18.30



Benvenuti a "A world full of tigers", una straordinaria esposizione artistica che vi invita a immergervi in un mondo selvaggio e affascinante, dove le maestose tigri diventano il mezzo attraverso cui esplorare la complessità dell'animo umano.



Qui, le tigri sono interpretate e trasformate in varie forme, dalle sculture tridimensionali alle stampe fine art e alla pittura, ognuna portando con sé un messaggio unico e coinvolgente.



Ma perché proprio le tigri? Per l'artista, le tigri diventano una sorta di specchio dell'animo umano. Come creature combattive, valorose e orgogliose, esse ci invitano a riflettere sulla nostra stessa natura, sulle sfide che affrontiamo e sulla nostra forza interiore.

"A world full of tigers" è un'esperienza straordinaria che ci spinge a guardare oltre le apparenze e a scoprire il nostro mondo interiore attraverso la bellezza e la simbologia di questi magnifici felini.



BIO

Illustratrice, pittrice e muralista.

Collabora con diverse realtà nell’ambito dell’editoria, della moda, del design, tra cui: Corriere della Sera, Teatro alla Scala, Lavazza.



Gallery



A novembre 2022 è uscito il mio primo libro illustrato: “Asia – favole dei 4 continenti” per la casa editrice EMI.”