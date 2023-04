Sabato 22 aprile, si fa il bagno nella foresta ai Boschi di Carrega

PAd appena 15 km da Parma vive un bosco di 1400 ettari. Si tratta dei Boschi di Carrega, un tempo residenza di caccia e oggi parco tutelato dai Parchi del Ducato. È proprio qui in questo polmone verde che Elena Dallatomasina - esperta di bagno di Foresta metodo Coni_Csen Trentino-Alto Adige - organizza per sabato 22 aprile 2023 il Bagno nella Foresta. La meta dei Boschi di Carrega è stata scelta perché le diverse specie arboree emettono monoterpeni, che sono i principali responsabili dell’odore. La via olfattiva è quella più diretta nel raggiungere i recettori del sistema nervoso centrale. Per questo gli effetti tramite inalazione sono così rapidi. L’azione fisiologica dei monoterpeni regala effetti positivi sia sulla memoria sia sui processi cognitivi, nonché sull’umore e molti altri benefici.

In Oriente il Bagno di Foresta si chiama Shinrin-yoku, ed è qui che è nato, mentre gli inglesi lo traducono come “Forest Bathing”. Quindi fare il “Bagno nella Foresta” nei Boschi di Carrega è come immergersi in una sessione naturale di aromaterapia. Elena porterà a vivere un’esperienza guidata di stimolazione dei sensi attraverso la quale ritrovare benessere entrando in profonda connessione con il bosco. Il ritrovo è alle ore 14:45 al parcheggio di Via Case nuove a Sala Baganza, poi per due ore e mezza si rimarrà immersi nel bosco. Richiesti abbigliamento comodo con pantaloni lunghi e scarponcini. L’attività è rivolta solo agli adulti. Al termine ci sarà il bio picnic di Mangia La Foglia bio, ai partecipanti verrà consegnata una bag che contiene: riso rosso con crema di carote e zenzero, cous cous in giallo, insalatina di cappuccio mele e mandorle, erbazzone con erbette e tofu, ceci al girasole, biscottino del sorriso. L’esperienza di forest bathing e il picnic hanno un costo di 38 euro per persona.

Da portare: bevande e un plaid per sedersi sull’erba.

Solo su prenotazione a link su www.mangialafogliabio.com

Per info sul Forest Bathing: Elena/Aruna, tel. 388 8129603

Per info sul menu: Mangia la Foglia Bio, tel. 0521 282249