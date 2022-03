Il menù di sabato?

Una buona cena, ottima compagnia e tanta musica da ballare tra un drink e molti sorrisi!

In consolle il grande ? Dj MAX!

.

?? ingresso solo con prenotazione // posti limitati ??

? prenotazioni cena: 347 9265348

.

? APERTI TUTTI I GIORNI ?

Vi aspettiamo in via La Spezia 261, a Parma ?