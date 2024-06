Il Circolo dei Baratti vi invita alla Sagra di San Giovanni Domenica 23 Giugno per la rituale tortellata , nello splendido Borgo Mediovale di Castione Baratti Traversetolo Parma in Via dei Baratti 42 presso la sede del Circolo dei Baratti , a seguire Dj Set , Birra artigianale , ingresso riservato a soci Arci , tesseramento in Loco .

Info e prenotazioni Lilly 3498111574