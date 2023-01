L'Epifania in Piazza Ghiaia

In cerca di un’idea per chiudere le festività in allegria? L’appuntamento è venerdì 6 gennaio dalle 9 alle 19 in Piazza Ghiaia, con la Festa d’Epifania: ti aspettano tante bancarelle con oggetti di artigianato, curiosità, dolcetti e specialità alimentari, ma anche un’area ristoro per una colazione, un pranzo o una merenda golosa. Di seguito tutte le informazioni per partecipare come espositore.

Per questo evento selezioniamo espositori appartenenti alle seguenti categorie:

Artigianato artistico

Artigianato creativo

Artigianato hobbistico

Artigianato etnico

Bio

Vintage

Memorabilia

Aziende Agricole

Specialità Alimentari

Non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, ma la sola vendita al dettaglio e la vendita di articoli preconfezionati.