La 29esima castagnata della parrocchia del Buon Pastore torna alla Crocetta domenica 22 ottobre

Non manca alla festa d'autunno della Chiesa del Buon Pastore di Largo Coen. Dalle 14.30 negli spazi della parrocchia saranno parcheggiate affascinanti auto d'epoca: gioielli di famiglia di soci Anspi che se le tramandano da generazioni e ne hanno curato, nel tempo, perfette manutenzioni. I più piccoli potranno guardare da vicino modelli dal fascino senza tempo, ma anche scatenarsi sui gonfiabili e divertirsi con i giochi dello spazio bimbi. Un piccolo mercato all'aria aperta offrirà le produzioni artigianali utili e curiose di diversi hobbisti, ma anche tantissimi libri. Naturalmente il frutto di stagione e regina della festa, le fragranti castagne, saranno arrostite dai veterani volontari mentre altri metteranno in tavolta torta e fritta e salumi speciali per tutta la manifestazione. Ottobre è anche il mese del Festival Verdi. Anche il Maestro arriverà alla castagnata sulle note dell'esibizione dello storico corpo bandistico Giuseppe Verdi di Parma del Maestro Alberto Orlandi a partire dalle ore 16. Entro sabato 21 ottobre è possibile iscriversi anche ad un agguerrito, ma benefico torneo di burraco (iscrizioni al 3395024704) che vedrà tre coppie premiate. Come sempre la tradizionale gara di torte (le torte concorrenti vanno consegnate in parrocchia domenica 22 dalle 10 alle 14,30 allegando telefono della concorrente e gli ingredienti usati) sarà quella a più alta tensione. I dolci saranno distribuiti al pubblico dopo gli assaggi della giuria e alla fine solo tre rezdore, su decine di concorrenti, saranno premiate per la bontà, l'aspetto e la consistenza dei loro manicaretti. Chissà se vincerà una torta alla castagna?