La mostra 'Mare Nostrum' apre gratuitamente le porte al pubblico

“Mare Nostrum”, allestita all’APE Parma Museo, è la mostra- denuncia che racconta il mare e la pesca attraverso l’arte contemporanea. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, sabato 8 giugno 2024, l’esposizione sarà aperta al pubblico gratuitamente. Per celebrare questa importante ricorrenza, l’azienda Delicius e Fondazione Monteparma, che hanno collaborato per la realizzazione della mostra, regaleranno a cittadini e turisti la possibilità di immergersi in un percorso emozionale e di grande impatto visivo che li porterà a scoprire ancora più in profondità il valore dell’ecosistema marino. “Abbiamo a cuore la nostra città e desideriamo che tutti possano avere l’opportunità di riflettere sui temi che riguardano la salute del mare, proprio in questa Giornata speciale dedicata agli Oceani” dichiara Irene Rizzoli, AD di Delicius. “La tutela ambientale è uno dei cinque settori rilevanti di intervento in cui opera Fondazione Monteparma: per questo abbiamo fortemente condiviso l’idea di una mostra dedicata al Mediterraneo che, attraverso diverse suggestioni artistiche e informazioni scientifiche, ci fa comprendere l’importanza del mare per l’equilibrio del nostro pianeta. Siamo quindi molto felici di poter offrire al pubblico l’opportunità di visitare gratuitamente l’esposizione”, afferma Mario Bonati, Presidente di Fondazione Monteparma. "Mare Nostrum", voluta e promossa da Delicius in occasione dei suoi 50 anni, intreccia arte, storia industriale e territorio, per una riflessione sui temi ambientali che stanno compromettendo i delicati equilibri degli ecosistemi marini. Attraverso installazioni, fotografie, video e la potenza dei concetti artistici, un percorso in 12 stanze di approfondimento immersivo, culturale ed emozionale, che vuole scuotere la coscienza del visitatore, rendendolo consapevole dei valori fondamentali che il mare offre al pianeta e all’uomo, e dei rischi che sempre più ne minacciano la sussistenza. L’esposizione è visitabile fino al 28 luglio 2024 nell’innovativo centro espositivo e culturale della Fondazione.