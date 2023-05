Sala Baganza capitale della Malvasia

Il successo nel segno della tradizione e nuove sorprese, sabato 20 e domenica 21 maggio a Sala Baganza si apre il sipario sul “Festival della Malvasia – Premio Coséta d’Or”, che quest’anno spegne 27 candeline. Un Festival diventato adulto, unico in Italia, capace negli anni di innovarsi e varcare i confini nazionali. Comune di Sala Baganza, Pro loco e Consorzio di Tutela Vini Colli di Parma, offriranno un viaggio tra emozioni e sapori, con stand enogastronomici, degustazioni e le masterclass dei sommelier di AIS Parma-Emilia e il concorso per barman dell’Istituto Alberghiero “Magnaghi- Solari”. Una due giorni inserita nel calendario di Destinazione Emilia veramente per tutti e che si svolgerà anche in caso di maltempo. Diverse saranno anche le iniziative collaterali che abbracceranno tutto il paese, dai “Negozi amici del Festival” che resteranno aperti, alla possibilità di visitare alcune cantine del territorio (per indirizzi e contatti, www.festivaldellamalvasia.it). Il Festival proporrà, inoltre, giochi per i più piccoli, l’opportunità di salire a bordo del trenino Enotour o di una pedalata in mountain bike per andare alla scoperta dei Boschi di Carrega, seguire la gara nazionale “Golf del Ducato”, oppure rilassarsi con le sedute di yoga proposte dall’Associazione Le Monadi. Novità assoluta, inserita nella rassegna “Opplà” dell’Unione Pedemontana Parmense, “In alto i calici”, per brindare a terra e salire poi gratuitamente in alta quota per vedere il Festival da una mongolfiera. Primo atto del Festival sabato mattina alle ore 10, con il taglio del nastro, seguito dal convegno a cura del GAL del Ducato “Il mito della Malvasia: le potenzialità di sviluppo di un network in crescita”. Per tutto il weekend, nel Giardino Farnesiano all’ombra della Rocca Sanvitale, stand enogastronomici, spettacoli musicali, cabaret, clown e area bimbi. Nella serata di sabato l’immancabile Magnarocca, la cena itinerante “a tappe” per le vie del paese con i migliori prodotti della Food Valley. La domenica pomeriggio in Rocca verrà assegnata la Coséta d’Or, l’ambita ciotola che fin dalla prima edizione della rassegna premia la miglior Malvasia, selezionata da una giuria di esperti attenta e qualificata Ma anche il pubblico potrà giudicare quella che riterrà la Malvasia migliore con la Coséta di Legno. Per tutto il weekend, dalle 10 alle 18, sarà inoltre possibile visitare la Rocca Sanvitale, il Museo del Vino e, su prenotazione telefonando allo 0521 331342, la Pieve di San Biagio a Talignano.

«In questi anni il Festival ha saputo varcare i confini del nostro territorio, diventando ambasciatore, in Italia e all’estero, della nostra cultura e della nostra storia – sottolinea il sindaco di Sala Baganza Aldo Spina –. È cresciuto parallelamente alla qualità della Malvasia, che ha raggiunto un livello di eccellenza attraverso una continua selezione e capacità di innovazione da parte dei produttori. Il successo del Festival è il risultato dell’impegno della Pro loco, di un’intera comunità e delle sue associazioni, che ogni anno si mobilitano per concorrere attivamente alla realizzazione di questa meravigliosa due giorni. Un perfetto lavoro di squadra, per il quale ringrazio tutto coloro che, a vario titolo, anno dopo anno rendono il Festival un appuntamento sempre più unico». «Credo che l’ingrediente più importante di questa manifestazione, fin dalla sua prima edizione, sia il coinvolgimento di tutti i produttori di Malvasia – afferma Aldo Stocchi, l’instancabile presidente della Pro loco di Sala Baganza che ha ideato il Festival –. Ventisette anni fa non immaginavamo che potesse assumere una dimensione internazionale e che la Malvasia potesse creare attorno a sé tanto interesse e movimento. I Presidenti e i consigli della Proloco di Sala che mi hanno preceduto, così come le Amministrazioni comunali e i tantissimi volontari che si sono succeduti, hanno sempre creduto nel Festival, che quest’anno ripropone eventi consolidati con qualche cambiamento e piacevoli sorprese che, ne siamo sicuri, verranno apprezzate dal pubblico». «Conoscere la Malvasia, la storia di un territorio ricco di cultura e tradizioni, scoprire la tipicità e le caratteristiche di un vino, proprio nei luoghi in cui viene prodotto. È questo lo spirito del Festival – osserva l’assessore al Turismo di Sala Baganza Giulia Alfieri –. Un appuntamento unico in Italia tra tradizione e innovazione, ricco di eventi collaterali a misura di famiglia, che rappresenta un volano importante per il turismo del nostro territorio».

«Il Festival della Malvasia di Sala Baganza celebra il trionfo della nostra identità vitivinicola, promuovendo il territorio, la sua storia e la sua cultura - spiega il Presidente del Consorzio Vini Colli di Parma Tommaso Moroni Zucchi. –. La Malvasia dei Colli di Parma è la regina dei vini parmensi e la sua produzione è fortemente radicata nel tessuto culturale del territorio. Il Festival è diventato negli anni il principale punto di riferimento per coloro che vogliono scoprire tutti gli aspetti che rendono la Malvasia un patrimonio inestimabile, sia per il suo valore culturale e storico, legato alle origini del vitigno, sia per la sua qualità molto elevata. Questo evento rappresenta una preziosa occasione per i nostri produttori di far conoscere l’essenza della tradizione vitivinicola più autentica del territorio, che è sinonimo di eccellenza». Il Festival della Malvasia è promosso e organizzato da Comune di Sala Baganza, Pro Loco e Consorzio per la Tutela dei Vini dei Colli di Parma, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato e la Scuola “F. Maestri” di Sala Baganza, la Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, AIS Parma-Emilia, Destinazione Turistica Emilia, i Parchi del Ducato, il Gal del Ducato, Parma Quality Restaurants, i Musei del Cibo, l’Istituto Superiore Alberghiero “Magnaghi e Solari”, il Consorzio del Parmigiano-Reggiano, il Consorzio del Prosciutto di Parma, il Consorzio del Fungo Porcino di Borgotaro, il Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena.

Il Programma completo

SABATO 20 MAGGIO

ROCCA SANVITALE E GIARDINO FARNESIANO

Ore 10

Inaugurazione XXVII edizione del Festival della Malvasia. A seguire, il convegno organizzato con collaborazione del Gal del Ducato: “Il mito della Malvasia: le potenzialità di sviluppo di un network in crescita”

Dalle ore 10.30 alle 22.00

- Via del vino

Degustazione delle Malvasie dei produttori aderenti al Consorzio dei vini dei colli di Parma e delle Malvasie ospiti

- Mercato del gusto

Apertura degli stand di prodotti enogastronomici d’eccellenza

- Esposizione di motori agricoli antichi e attrezzi

Ore 10.30

- Apertura area bambini

Dalle ore 13

- Pranzo in Giardino. A cura dei ristoratori salesi, Proloco regionali e Food Truck parmigiani

Dalle ore 15.30

- Hatha Yoga in Giardino e rilassamento guidato con campane tibetane, a cura dell’Associazione “Le monadi”

Ore 16.30

Cabaret Zuzzurellone

Spettacolo della compagnia Duo Flosh in collaborazione con l’Ufficio Incredibile

Dalle 17 alle 20.30

- In alto i calici, volo in mongolfiera organizzato da Unione Pedemontana

Parmense nell’ambito della rassegna “Opplà!”

Ore 17.30

Cabaret Zuzzurellone

Spettacolo della compagnia “Duo Flosh” in collaborazione con l’Ufficio

Incredibile

Ore 18

Malvasia Lounge

Masterclass in giardino organizzata dal Consorzio dei Vini dei Colli di Parma

Ore 19.30

“Magnarocca”

Cena itinerante per le vie del paese

Ore 21

Concerto dei Baggio

MUSEO DEL VINO

Dalle ore 15 alle 18

Alla scoperta del Museo del Vino

Visita per famiglie fatta in autonomia con schede

IN PAESE

I negozi “Amici del Festival” resteranno aperti

CANTINE APERTE

Degustazioni e visite guidate alle cantine del Consorzio per la Tutela dei Vini dei colli di Parma. Per informazioni e dettagli contattare direttamente le cantine aderenti all’iniziativa. L’elenco è disponibile sul sito www.festivaldellamalvasia.it nella sezione “Programma”. –

DOMENICA 21 MAGGIO

ROCCA SANVITALE E GIARDINO FARNESIANO

Dalle ore 10 alle 20

- Via del Vino

Degustazione delle Malvasie dei produttori aderenti al Consorzio dei vini dei colli di Parma e delle Malvasie ospiti

- Mercato del gusto

Apertura degli stand di prodotti enogastronomici d’eccellenza

Ore 10

- Insediamento della Commissione giudicatrice delle Malvasie in concorso per il Premio Cosèta d’Or

Ore 10.30

- Apertura area bambini

Ore 11

- Cosèta di Legno

Diventa Giudice e vota le Malvasie in concorso per il premio popolare

Ore 11

- Cocktail e Malvasia

Concorso a cura dell’AISB e dell’Istituto Magnaghi

Ore 11

- Caccia all’abbinamento

Caccia al tesoro in giardino con vini degli stand a cura di Gal e Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma

Ore 12.30

- Pranzo in Giardino

A cura dei ristortori salesi, Proloco regionali e Food Truck parmigiani

Ore 16

- Malvasie estreme e abbinamenti coraggiosi – Tecniche di vinificazioni a

confronto e abbinamenti inusuali.

Master class a cura dei sommelier dell’AIS Emilia organizzata dalla Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma (consigliata prenotazione)

Ore 17

- O come… Arachide di Stoppino

Spettacolo di mimo e clownerie, in collaborazione con l’Ufficio Incredibile

Ore 17.30

- Presentazione del libro “Malvasia, diario Mediterraneo” di Paolo Tegoni

Dalle ore 18 alle 20

- In alto i calici

Volo in mongolfiera organizzato da Unione Pedemontana Parmense

Dalle 18.30

- Premiazioni:

? Consegna del Premio Cosèta d’Or al miglior Malvasia

? Consegna del Premio Cosèta di Legno

? Premiazione della Gara di Golf

? Premiazione del Concorso fotografico A caccia di…

? Premiazione del miglior Cocktail e Malvasia

Dalle ore 19.30

- Cena in giardino

A cura dei ristoratori salesi, Proloco regionali e Food Truck parmigiani

Dalle ore 19.30

- Concerto di chiusura dei Mosaico

MUSEO DEL VINO

Dalle 15 alle 18

- Alla scoperta del Museo del Vino. Visita per famiglie fatta in autonomia con schede

IN PAESE

Ore 8.30

Gara Nazionale di Golf

Premio Festival Malvasia – XXVII Edizione Cosèta d’Or – Golf del Ducato

Ore 9

Cicloturismo in Mountain Bike nei Boschi di Carrega – Ciclo Grif – Monte

Tavola (Partenza da P.zza Gramsci – Arrivo nel giardino farnesiano).

PER TUTTO IL WEEKEND

Sabato dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 10.30 alle 18.30. Trenino Enotour Partenza da Piazza Gramsci, termine corsa al cancello del Casino dei Boschi

(c/o Parco dei Boschi di Carrega)

Costo del biglietto: Adulti 4 euro, bambini (3-12 anni) 3 euro

Sabato dalle 17.30 alle 20.30 e domenica dalle 18 alle 20

In alto i calici Brindisi e volo gratuito in mongolfiera promosso da Unione Pedemontana parmense nell’ambito della rassegna “Opplà!”, le Valli di Parma in Festa.