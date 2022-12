Sala Baganza: il benvenuto al 2023 con un concerto a lume di candela

Un benvenuto al nuovo anno particolare, in un luogo suggestivo e a lume di candela. Domenica primo gennaio alle ore 18, Sala Baganza saluterà il 2023 nell’Oratorio della Rocca Sanvitale con il concerto musicale, a ingresso gratuito, “Movies Piano recital” in un’atmosfera da fiaba, grazie al format del “Candle Castle”. Una nuova concezione di intrattenimento culturale per andare alla scoperta dei manieri più belli d’Italia sotto, ed è proprio il caso di dirlo, una nuova luce: una luce calda e soffusa, accompagnata dalle note di un pianoforte. Il programma porterà il pubblico alla scoperta e riscoperta di grandi e selezionate colonne sonore in mezzo a centinaia di fiammelle, eseguite al pianoforte da Pavel De Palma. Tra queste ci saranno, ad esempio, “A Star is Born”, “Il gladiatore”, “Il fantastico mondo di Amelie”, “Flashdance” ed “Excalibur”. Il concerto rientra nel calendario della quarta edizione del “Piccolo Festival dell’Inverno”, organizzato dall’Amministrazione comunale insieme alla Pro loco e alle altre associazioni salesi. Per informazioni e prenotazioni (consigliate), occorre contattare lo IAT dell’Unione Pedemontana Parmense, telefonando allo 0521 331342/343, oppure inviando una mail all’indirizzo iat@unionepedemontana.pr.it.