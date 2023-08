Salsomaggiore Street Food Festival: dall'8 al 10 settembre

Salsomaggiore Terme è pronta ad accogliere un'esplosione di sapori e profumi in un'esperienza gastronomica unica: la nuova edizione dell'attesissimo Street Food Festival è in arrivo dall’8 al 10 settembre prossimo. Per tre giorni i profumi del cibo di strada di qualità rallegreranno viale Romagnosi, Largo Roma e il centro storico della cittadina termale; a far da protagonista - oltre a una selezione del miglior street food della tradizione italiana e non -, birre artigianali, buona musica e tanto divertimento.

Ogni giorno il Festival proporrà eventi musicali, concerti e DJ set, l’intrattenimento degli artisti di strada, cooking show, giochi, aree dedicate e animazioni per i bambini e un market dedicato all’artigianato. Una serie di appuntamenti che andranno in scena dalle 11 della mattina fino a sera, proponendo tutti i giorni attività di intrattenimento per i più piccoli curata dall’associazione Circolarmente, balli country con il gruppo “Puerca Vacas Country” il sabato e domenica pomeriggio e gli Scacchi Giganti, in collaborazione con ASD Circolo Scacchistico Bertellini di Salsomaggiore Terme per domenica 10.

Sempre ottima musica, tanto ballo e buon umore per la sera di venerdì 8 in compagnia del DJ Set del Jumbo Story, mentre sabato la serata sarà Over e New Era Staff con il live dei Mosaico e DJ Cibus. A chiudere i momenti dedicati alla musica ci penserà Salso Live: domenica suoneranno Manuel Greco, Andrea Grassi, Simone Galli e la Boom Band.

“È uno degli eventi a cui siamo più legati – spiega Matteo Orlandi, presidente di Confesercenti Salsomaggiore - un festival davvero unico perché è capace di unire il buon cibo ad un contesto di intrattenimento e animazione davvero pensato per tutte le età. Il nostro obiettivo è far vivere Salsomaggiore e cogliere le migliori occasioni per dare visibilità e spazio a tutto il tessuto commerciale della città. È un format collaudato, un appuntamento ormai fisso e, per nostra soddisfazione, molto atteso nel programma del settembre della nostra città. La formula cibo e divertimento è vincente, ci ha già dato grandi soddisfazioni e ci permette di promuovere il nostro territorio al suo meglio”.

Il Salsomaggiore Street Food Festival, giunto alla sua sesta edizione, è un evento organizzato da Confesercenti Parma e UP Comunicazione, con il patrocinio del Comune di Salsomaggiore Terme e la collaborazione di alcuni imprenditori del territorio.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, visitate il sito ufficiale: www.parmastreetfood.it