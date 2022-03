'Saluti dalla terra' del TeatrO dell'Orsa a Europa Teatri

Appuntamento al Teatro Europa sabato 26 marzo alle ore 21.00 con lo spettacolo “Saluti dalla terra”, TeatrO dell'Orsa, per la regia di Monica Morini e Bernardino Bozzani. Una riflessione sul tema del cambiamento climatico e della crisi ambientale, che interroga lo spettatore a partire da esperienze di vita comuni.

Questa casa è in fiamme? O siamo noi a cuocerci lentamente, come rane ignare, nella pentola che abbiamo acceso? Cosa sappiamo e non vogliamo credere? Di cosa ci preoccupiamo davvero? Dal ghiaccio per gli spritz, alla plastica galleggiante dentro le nostre vite fino ai ci pensiamo domani. Il rischio, parlando di emergenza clima, è di fermarsi ancor prima di iniziare. Di non agire.

Forse, come il Barone di Münchhausen, ci salveremo dalle sabbie mobili tirandoci fuori per i capelli. Greta e milioni di giovani si muovono e chiedono un cambiamento radicale nel nostro stile di vita. La Terra non ci appartiene, siamo noi che apparteniamo alla Terra. Le Musiche dal mondo sono dal Golden Record, memoria dei saperi della Terra che sta tutt’ora viaggiando con la sonda Voyager oltre il sistema solare. Contributi video dal laboratorio partecipato Memorie di Futuro Annachiara Nicolussi; Babou Diarra; Barbara Bonomo; Chiara Ticini; Djibril Dembélé Cheickcna; Elia Bonzani; Ezekiel Ebodaghe; Fabio Davoli; Filomena Tufaro; Francesca Coriani;

Giulia Pecoraio; Isabella Polisena; Lorenza Ferrari; Lorenzo Davoli; Lucia Donadio; Lucia Garimberti; Maddalena Morini; Maurizio De Matteo; Monson Kone; Moussa Camara; Sara Iotti; Silvia Cristofori; Sofia Garlassi.

Ingresso spettacolo intero 12 euro; ridotto 10 euro (under 18, over 65, universitari, soci Coop, Avis, Colser-Aurora Domus, Parma card), professional 6 euro.

Accesso consentito con super green pass. Mascherina ffp2 obbligatoria, secondo le normative vigenti. La prenotazione è consigliata.

INFO

