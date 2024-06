Samuele Bersani il 3 dicembre al Teatro Regio

A grande richiesta, dopo il tour completamente sold out dello scorso aprile, Samuele Bersani torna con una nuova parte indoor della sua tournée con Orchestra. L’atteso appuntamento per Parma sarà martedì 3 dicembre 2024 alle ore 21 presso il Teatro Regio. L’evento fa parte della decima edizione della rassegna “Tutti a Teatro 2024/2025” realizzata come sempre da Caos Organizzazione Spettacoli con il contributo organizzativo di Arci Parma.

Le emozioni del nuovo tour di Samuele Bersani & Orchestra continuano il loro viaggio: dopo il sold out registrato in tutte le date teatrali, con repliche in diverse città, e dopo aver incantato il pubblico delle Terme di Caracalla con un live d'eccezione, l'artista torna a grande richiesta in teatro.

Lo spettacolo sarà un viaggio attraverso la carriera dell'artista con un programma che spazierà dai suoi grandi successi ai brani più recenti, tutti rivisitati e riarrangiati in chiave orchestrale. I suoni dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si uniranno e mescoleranno con quelli della sua band e, procedendo insieme, aggiungeranno un nuovo fascino visionario alle sue già sorprendenti composizioni, creando

atmosfere coinvolgenti e momenti di grande intensità emotiva.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends and Partners. I biglietti sono in vendita dalle ore 16:00 di oggi martedì 11 giugno tramite il circuito

www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR). Per informazioni: CAOS Organizzazione Spettacoli - Arci Parma tel. 0521 706214 – info@arciparma.it