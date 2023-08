Notte di San Lorenzo: ecco dove vedere le stelle cadenti a Parma e dintorni

La notte di San Lorenzo

Un appuntamento speciale, che si ripete ogni anno e che, storicamente, è legato alla tradizione del martirio di San Lorenzo, celebrato proprio il decimo giorno di agosto. Quelle che per tutti sono "stelle cadenti", in realtà sono detriti della cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e il cui ultimo passaggio risale al 1992. Cosa accade concretamente in questo periodo dell'anno? La terra, girando intorno al sole, incrocia l'orbita della cometa sopra citata, immergendosi in uno sciame di Perseidi. Le "stelle cadenti" non sono altro che meteore dunque. Ecco dove vederle a Parma e provincia