Festa Farnese nella chiesa di San Rocco

Ultimo concerto di maggio della rassegna Festa Farnese 2023-2024



L'Accademia Musicale Emiliana (AME) in collaborazione con l'Associazione San Rocco - Accademia dell'Ascolto sono liete di presentare l'ultimo concerto della Rassegna Festa Farnese 2023-2024 con l’esecuzione del magnifico oratorio "San Nicola di Bari" di Giovanni Bononcini (1670-1747), scritto “per quattro voci, concertino e grosso” su libretto di Silvio Stampiglia nel 1692. La sua prima rappresentazione risale alla Quaresima 1693 a Roma, presso la Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, in piazza Navona, replicato a Urbino, Firenze, Vienna nel 1697 e a Lucca nel 1721 a testimonianza del grande successo ottenuto da quest’opera, la prima a celebrare la figura di San Nicola.



L’oratorio si concentra su San Nicola, venerato taumaturgo e protettore di bambini, marinai e prigionieri, rappresentando un punto d'incontro tra la cultura occidentale e quella orientale con il suo centro mistico nel cuore di Bari. La storia ci svela la figura del Santo in una fase giovanile, segnata dall'affetto materno di Giovanna e dal sostegno paterno di Epifanio, rivelando una tenera intimità familiare che enfatizza la dedizione personale verso un cammino di formazione e santità.



In questo contesto di narrazione profondamente umana, il dialogo tra San Nicola e il giovane peccatore Clizio assume un ruolo centrale, dove il Santo guida il giovane verso "la via del cielo, alpestre sì, ma bella" attraverso recitativi e arie carichi di drammaticità, offrendo un'attenta riflessione sui sentimenti umani in risonanza con il testo.



Gli interpreti principali di questo oratorio saranno Federico Fiorio, sopranista, che interpreterà San Nicola; Giuseppina Perna, soprano, nel ruolo della madre Giovanna; Filippo Mineccia, controtenore, che interpreterà il giovane Clizio; e Marco Saccardin, baritono, nei panni di Epifanio, padre di San Nicola. Ad accompagnare le voci un ensemble strumentale che renderà il concerto del 25 maggio un evento imperdibile per gli amanti della musica e per chiunque sia alla ricerca di un'esperienza di profonda emotività.





Programma:



San Nicola di Bari, oratorio per quattro voci e strumenti







Federico Fiorio, San Nicola



Giuseppina Perna, Giovanna



Filippo Mineccia, Clizio



Marco Saccardin, Epifanio







Lucrezia Nappini, violino



Sebastiano Reginaldo, violino



Francesca Camagni, violino



Alessandra Giovannoli, violoncello



Dario Landi, tiorba



Alessandro Trapasso, organo



Francesco Luigi Trivisano, clavicembalo







Il concerto dura circa 60 minuti, fino ad esaurimento posti, prenotazioni online