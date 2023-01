San valentino 2023 - la corte degli inganni

Il Castello di Montechiarugolo apre per il secondo anno le sue porte all’evento di San Valentino.

Questo appuntamento targato Only4U offre anche quest’anno un appuntamento unconventional dove gli stereotipi della festa degli innamorati saranno completamente stravolti…nessun Cupido all’orizzonte ma un assassino da stanare, nessuna cena romantica a lume di candela ma una festa che ben presto si macchierà di un efferato delitto. Chi è davvero pronto per la sfida?



Anno Domini 1230

Il Barone Goffredo Pallavicino, Signore feudale ed abile condottiero, ha indetto un esclusivo ricevimento presso il suo maniero a Montechiarugolo per celebrare il decimo anniversario di nozze con la sua bella consorte, Madama Costanza d'Altavilla. Ma, si sa, quello delle corti nobiliari è un ambiente ove intrighi ed inganni sono all'ordine del giorno e, quella che doveva essere una lieta occasione di festa, si tramuta in una serrata caccia all'assassino quando il nobiluomo viene trovato morto, vittima di un misterioso omicidio, nelle sue camere private. Chi lo ha ucciso e perché proprio in questa particolare occasione?



Un’occasione unica per ammirare il prestigioso maniero costruito sui resti di un vecchio nucleo duecentesco distrutto nel 1313. Dalle alte e possenti mura, attraverso gli eleganti giardini, gli ospiti del Castello di Montechiarugolo saranno avvolti nelle atmosfere di un luogo dal fascino intramontabile. Anche quest’anno il consiglio è di lasciare a casa rose rosse e cioccolatini e di prepararsi ad affrontare scene del crimine, raccogliendo indizi cruciali, incontrando i sospettati e provando a scoprire la scottante verità che si cela dietro ad ogni delitto.