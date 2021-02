San Valentino al Fidenza Village: in diretta con il Maitre Chocolatier Giovanni Battista Mantelli

Venerdì 12 febbraio ore 19, Giovanni Battista Mantelli, anima creativa di Venchi, terrà la masterclass “DREAMING CHOCOLATE”, guidando i partecipanti in una esclusiva degustazione di cioccolato per un 14 febbraio dolce e pieno d’amore

Il cioccolato, una bontà a cui nessuno resiste ma anche un ottimo elisir d’amore. In occasione di San Valentino, a Fidenza Village arriva “Dreaming Chocolate” un’esclusiva esperienza pensata per celebrare l’amore attraverso la conoscenza di uno dei prodotti più seducenti e passionali: il cioccolato.

Si tratta di un evento virtuale esclusivo guidato da Giovanni Battista Mantelli uno dei chocolate expert italiani più noti, e dedicato a tutti i colori e le sfumature di gusto del cioccolato di Venchi, eccellenza del Made in Italy con più di 140 anni di storia.

L’appuntamento in diretta streaming sulla piattaforma Teams è per venerdì 12 febbraio alle ore 19:un’esperienza di gusto da regalare e da condividere, contenuta all’interno della “Dreaming Chocolate Box”, in vendita sia presso la boutique Venchi del Village che attraverso il Virtual Shopping della boutique utilizzando Whatsapp. Per accedere all’evento basterà collegarsi al link ricevuto al momento dell’acquisto su Whatsapp.

<<La masterclass sarà dedicata al piacere di esplorare, capire e degustare la magia e la seduzione del cioccolato con i suoi abbinamenti - spiega Giovanni Battista Mantelli, anima creativa di Venchi – Acquistare il cioccolato è come fare shopping cercando l’abito che più soddisfa il nostro gusto e che meglio ci sta addosso. Propongo sempre tanti gusti anche perché il piacere del sorriso che genera il giusto cioccolatino è un’istantanea d’amore>>.

In tutto saranno 14 gli assaggi per celebrare il 14 febbraio all’insegna della dolcezza. Si va dal gianduiotto senza latte con soli 3 ingredienti, allo speciale “Bitter Spritz” tributo al nostro piacere di amare la vita con un effetto bitter dato da piacevoli erbe amaricanti da aperitivo con scorzette di agrumi di Sicilia in guscio di cioccolato fondente a “Matcha” un omaggio al Giappone, rivisitazione all’italiana di un cremoso pistacchio alternato a delicati profumi di limone con finale lievemente astringente del pregiato tè Matcha delle vie del thè di Firenze.

Se Parma Città Creativa Unesco per la Gastronomia fosse un cioccolatino? <<Avrebbe una forma sinuosa e rotonda come i suoi prodotti più tipici – continua Giovanni Battista Mantelli- la porzione sarebbe generosa come la bontà della sua cucina. Il ripieno lo farei sapido e soave come una sinfonia suonata nelle terre verdiane. Un cioccolatino da divano, per apprezzare ad occhi chiusi l’energia che vi circonda>>.

La Dreaming Chocolate box è acquistabile al prezzo di 33 euro presso la boutique Venchi di Fidenza Village o con il servizio di Virtual Shopping attraverso Whatsapp, mandando un messaggio alla boutique al seguente numero: +349 905 5015.

Giovanni Battista Mantelli sarà a disposizione dei partecipanti, per rispondere ad ogni domanda e curiosità sulle virtù del cioccolato e sulla sua preparazione tra innovazione e tradizione.