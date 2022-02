È un castello del 1300 che si erge sulla golena del fiume Po, la risposta a chi chiede una serata molto romantica. Ambienti raffinati, lume di candela, un elegante mise en place e un servizio inappuntabile creano l’atmosfera perfetta per una cena speciale. Il menu stellato creato per l’occasione dallo chef Massimo Spigaroli fa il resto… facendo breccia nei cuori (anche dei meno amanti della ricorrenza). San Valentino all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) è dedicato a chi cerca un effetto wow per conquistare la dolce metà. Il menu – che sarà disponibile da venerdì 11 a domenica 13 febbraio e in esclusiva la sera di lunedì 14 febbraio – comprende Stuzzico e bollicine; Il culatello Oro degli Spigaroli; L’uovo a guscio bianco pochè su crema di patate dolci, chips di patate viola e nero di golena; I ravioli di gallina, gamberi, e broccoletti; Il cappone intramezzato di foie gras, nero di golena e castagne, accompagnato da cipolline glassate e champignon; Il sorbetto di mandarino e mandorle; Il cuoricino allo zabaione e gelato pralinato alle nocciole e La piccola pasticceria.

Il costo del menu bevande escluse è di 82 euro a persona, oppure con abbinamento di vini al calice al prezzo di 95 euro a persona.