San Valentino nei Castelli del Ducato

Con relax benessere nella Spa, con brindisi e visita notturna al castello, con cena a lume di candela, con giochi di ruolo o x-scape per sfida a coppie, con escursioni a piedi in borghi e manieri: San Valentino 2023, il mese dell'amore e degli innamorati, può essere la bella occasione per fare un viaggio romantico in coppia nel circuito dei 38 Castelli del Ducato e 50 luoghi d'arte, condividere emozioni speciali, vivere una cena in una bellissima taverna medievale di un castello, nel ristorante di un borgo storico, regalarsi un soggiorno in un posto speciale o un giorno alla scoperta di luoghi nuovi e inaspettati. Cosa fare e dove andare a San Valentino 2023? Ecco qualche idea originale per festeggiare il giorno degli innamorati nel circuito Castelli del Ducato nella Fantastica Emilia.

San Valentino Romantico con SPA in Castello. Per le coppie il Castello di Rivalta (PC), circondato da un romantico borgo e un castello tuttora abitato offre sabato 11 febbraio 2023, domenica 12 febbraio e martedì 14 febbraio una proposta esclusiva per gli amanti del benessere e dell’esclusività raffinata. Nel relais Hotel Torre San Martino, situato ai piedi della val Trebbia con suite e camere con vasca idromassaggio, potrete trascorrere una notte indimenticabile con cena a lume di candela unita a un momento irripetibile per anima e corpo nella suggestiva Spa del Borgo. Per chi vuole fare solo la cena: sabato, domenica e martedì presso il Bistrot “Caffè di Rivalta”. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Speciale Spa: le coppie, in questa occasione, potranno anche vivere momenti indimenticabili di benessere presso “Castello di Rivalta SPA & Wellness” con il pacchetto “Dolce Coccola” che comprende un Flute di Malvasia con dolce assaggio in area relax SPA, massaggio total relax al cioccolato (40 minuti), omaggio per la coppia. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

San Valentino classico con cena e visita al Castello. Per le coppie, e per tutti, sempre il Castello di Rivalta (PC), circondato da un romantico borgo e un castello tuttora abitato offre sabato 11 febbraio 2023, domenica 12 febbraio e martedì 14 febbraio la Visita guidata al Castello a lume di candela alle ore 19 con possibilità di aggiungere la cena presso il Bistrot “Caffè di Rivalta”. Prenotazione obbligatoria. info@castellidelducato.it

San Valentino tra Storia e grandi Storie d'Amore. Al Castello di Gropparello (PC), Amori e Guerre all’ombra delle mura merlate per San Valentino, sabato 11 febbraio 2023 ore 11:30, 15:30 e 19:30, domenica 12 febbraio ore 11:30, 15:30 e martedì 14 febbraio ore 11:30, 15:30 e 19:30. Nulla è più romantico di un castello: quindi la visita guidata di questo periodo tocca proprio il cuore di questo argomento. Si affronterà la storia del castello con un focus particolare sull'amore: dal linguaggio del corteggiamento alla fedeltà e sarà condotta da uno dei castellani. Si parlerà di grandi Amori, come quello tra Rosania Fulgosio e Lancillotto Anguissola. Le antiche mura hanno sempre fatto scudo agli amori. Il biglietto comprende: visita guidata storica del castello, compresi camminamenti di ronda che entrano nella parte più alta delle Gole del Vezzeno. Sono visitabili le sale nobili, il mastio con la terrazza a livello dei merli, le antiche cucine e la sala dei giochi antichi dove è ospite anche parte della collezione di strumenti musicali. Informazioni e prenotazioni obbligatorie per le visite diurne e notturne: info@castellidelducato.it

Unconventional San Valentino. Al Castello di Montechiarugolo (PR), La Corte degli Inganni - unconventional San Valentino. Nessun Cupido all’orizzonte ma un assassino da stanare. Chi è davvero pronto per la sfida? Sabato 11 febbraio 2023 in 13 turni speciali con massimo 12 persone per turno (circa 1 ora e 30 minuti per turno nelle fasce orarie 16:00; 16:30, 17:00, 17:30; 18:00;18:30; 19:00, 19:30; 20:00, 20:30; 21:00, 21:30, 22:00). Ci si tuffa nell'Anno Domini 1230, il Barone Goffredo Pallavicino, Signore feudale ed abile condottiero, ha indetto un esclusivo ricevimento presso il suo maniero a Montechiarugolo per celebrare il decimo anniversario di nozze con la sua bella consorte, Madama Costanza d'Altavilla. Ma, si sa, quello delle corti nobiliari è un ambiente ove intrighi ed inganni sono all'ordine del giorno e, quella che doveva essere una lieta occasione di festa, si tramuta in una serrata caccia all'assassino quando il nobiluomo viene trovato morto, vittima di un misterioso omicidio, nelle sue camere private. Chi lo ha ucciso e perché proprio in questa particolare occasione? Un’occasione unica per ammirare il prestigioso maniero costruito sui resti di un vecchio nucleo duecentesco distrutto nel 1313. Dalle alte e possenti mura, attraverso gli eleganti giardini, gli ospiti del Castello di Montechiarugolo saranno avvolti nelle atmosfere di un luogo dal fascino intramontabile. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. L’evento è principalmente rivolto agli adulti, nel caso di famiglie interessate si consiglia un’età non inferiore ai 12 anni. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Sfida in coppia e sfida alla coppia! San Valentino per giovani e ragazzi. Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), X-Scape San Valentino Experience Castle 2023, domenica 12 febbraio 2023 ore 16.45: un San Valentino originale, diverso, per giovani, dove misurare - simpaticamente - la tenuta delle coppie con missioni e prove da superare insieme, in sfida o in squadre di amici, alla scoperta di un antico castello ancora arredato. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

San Valentino in scarpe da ginnastica e bastoncini da trekking. Al Castello di Gropparello (PC), Tour d'Inverno alle Gole del Vezzeno attorno al maniero con possibilità di pranzo alla Taverna Medievale della roccaforte, sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023, alle ore 10 e in turni successivi. Sull'Appennino Piacentino, sulle tracce degli antichi camminamenti di ronda. E nel pomeriggio visitare all'interno il maniero con un tour guidato alle sale della roccaforte. Le scarpe giuste sono il must have per affrontare la meravigliosa escursione alle Gole del Vezzeno nel grande parco del Castello di Gropparello, nel circuito Castelli del Ducato, alla ricerca di una vegetazione spontanea di grandissimo interesse botanico che d'inverno vi immerge quasi in una saga nordica. L'itinerario guidato alle Gole del Vezzeno, dal nome del corso d'acqua che attraversa le rocce ofiolitiche e segna intensamente il paesaggio, inizia proprio all'entrata del Castello di Gropparello, che diventa il punto di partenza di un percorso naturalistico lungo gli antichi sentieri di ronda, che dalla rocca fortificata del castello conducono al fondo del dirupo, dove scorre il torrente Vezzeno. Informazioni sui costi e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

A Busseto (PR), domenica 12 febbraio 2023, ore 17.00 in Teatro Giuseppe Verdi, Libiamo ne' lieti calici, il racconto delle due storie d’amore – entrambe profonde, complesse e totalizzanti – che riempirono il cuore e l’esistenza del Maestro Verdi. Quella per la Dea Musica, alla quale si votò fin dalla giovinezza, e quella, umana ma non meno intensa, per le donne della sua vita. Una visita guidata ricca di aneddoti al Teatro intitolato al Maestro, fascinoso gioiello ottocentesco ed imprescindibile tappa del percorso verdiano. Al termine del percorso, con il sottofondo delle opere verdiane, un romantico aperitivo nella cornice del Ridotto. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

San Valentino X-Scape in salsa mistero, cultura, storia on the road! A Parma, venerdì 10, sabato 11, domenica 12 febbraio 2023, martedì 14 febbraio, arriva il gioco X-Scape Experience on the Road, un divertente percorso in una delle città d'arte più eleganti e affascinanti d'Italia, Parma, già capitale della cultura italiana, che vi porterà a scoprire i segreti della sua storia viaggiando a piedi attraverso le vie della petite capitale e giocando ad X-scape cultura on the road. Non sarete più chiusi in una stanza ma potrete vivere il centro storico della città a qualsiasi ora del giorno o della notte in un'esperienza unica. Lo presenta Associazione Castelli del Ducato con il tour operator di incoming Food Valley Travel di Parma attivamente coinvolto nell'iniziativa con l'ideatore e organizzatore del gioco X-Scape Experience on the Road ed il sensibile supporto di DTE Visit Emilia per la sensibilizzazione alla bellezza, alla tutela e al rispetto del patrimonio culturale, storico artistico e architettonico.

Siete pronti a scappare e a risolvere le avventure? Il percorso con indizi e missioni da sbloccare resta assolutamente top secret: inizia però da piazza Duomo con il suo magnifico Battistero in marmo rosa adiacente nell'incantevole scenario che vede fare da cornice Palazzo Dalla Rosa Prati - uno degli Alloggi tra Antiche Mura del circuito Castelli del Ducato - e potrà capitarvi di girovagare in cerca di prove nei dintorni della Basilica della Steccata che ospita il Museo dell'Ordine Costantiniano, un altro luogo simbolo della rete turistica Castelli del Ducato. La trama è ispirata al suggestivo mondo antico di palazzi d'epoca, corti antiche, intrighi: un complotto è in atto ed una nobile famiglia cela molti segreti...scateneranno una guerra silenziosa...per il controllo e il potere... tutto ha inizio con un omicidio. Sarete guidati attraverso enigmi configurati online utilizzando cellulari o ipad. Il gioco inizierà con una chat dove riceverete le istruzioni e le modalità di gioco. X-scape cultura on the road non è un escape tradizionale. Prenotazioni obbligatorie con almeno 24 ore di anticipo: info@castellidelducato.it