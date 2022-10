Sara Loreni al Fuori Orario

Sarà l’artista parmigiana, ma nata a Fidenza, Sara Loreni a calcare il palco del Fuori Orario nella serata di venerdì 21 ottobre alle 21 nell’ambito di Suner Festival, rassegna diffusa di musica dal vivo organizzata da Arci Emilia-Romagna sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge 2 sulla musica: 13 band che fino al domenica 23 suoneranno in 18 live club Arci diffusi su tutto il territorio regionale. Sara Loreni vive la musica in pieno: è cantante, performer, producer, autrice e studia canto al Conservatorio di Parma. Nel corso della sua carriera è stata corista di Vinicio Capossela, ha partecipato a X-Factor rinunciando per coerenza artistica al passaggio di turno, ha partecipato a “Quelli che il calcio” e ad altre trasmissioni televisive. Accompagnata da Dan Cavalca, in questo concerto presenta le canzoni di “Cavalco la tigre”, pubblicato all’inizio del 2022 per Uma Records (distribuito da Sony Music Italy), nel quale ha unito la scrittura pop alle sonorità elettroniche creando un sound personale, minimale e ricco al tempo stesso. Ingresso gratuito con tessera Arci