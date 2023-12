‘Sciroppo di teatro’: al via anche a Parma il progetto di welfare culturale di Ater Fondazione

Al via la terza edizione di Sciroppo di teatro, progetto di welfare culturale di Ater Fondazione realizzato in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna. A partire dal prossimo 7 gennaio e fino al 7 aprile 2024, in 25 comuni dell’Emilia-Romagna, i bambini dai 3 agli 11 anni, assieme ai loro accompagnatori, potranno recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito dai 253 pediatri che operano nei comuni coinvolti e in quelli limitrofi, e assistere agli spettacoli programmati da Ater Fondazione pagando un biglietto di soli 3 euro.

Sciroppo di teatro mette in programma 73 spettacoli di teatro per le famiglie, articolati in stagioni di tre appuntamenti in ciascuno dei teatri aderenti.

I voucher sono già in distribuzione presso gli ambulatori dei pediatri mentre i primi sipari si apriranno il 7 gennaio a Longiano (FC) e Santarcangelo di Romagna (Rn). Il progetto, nato in Emilia-Romagna nella stagione 2021/22, è stato adottato dal circuito dei teatri di Roma e ha ispirato un progetto analogo del teatro stabile di Bolzano.

“Il teatro ha un innegabile valore terapeutico- afferma l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori- e per i bambini e i ragazzi è senza dubbio un ricostituente per crescere meglio, per imparare fin da piccoli a emozionarsi con uno spettacolo dal vivo, a socializzare e condividere lo stupore, ma anche a sviluppare un proprio immaginario e una coscienza critica. Bene, quindi, questo progetto- ha aggiunto- che coinvolge i pediatri nel prescrivere queste pillole di welfare culturale che stimola anche le famiglie che solitamente non portano a teatro i loro bambini e, in questo modo, costituiscono un seme per la nostra società futura”.

“Per il terzo anno- dichiara Natalino Mingrone, presidente di Ater Fondazione- mettiamo in campo questa azione di welfare culturale, pioniera nel panorama nazionale: lo facciamo con rinnovata convinzione, forti del monitoraggio capillare che abbiamo effettuato nella passata stagione, che ci ha restituito alcune informazioni importanti. Sciroppo di Teatro ha aumentato l'accesso delle famiglie ai teatri e moltiplicato l'offerta culturale rivolta a famiglie e minori. Procediamo quindi con ancora più decisione, grazie all'alleanza con il mondo della sanità e dei servizi di cura e alla condivisione di un'idea di benessere diffuso, che riduca i divari e rafforzi i tessuti sociali”.

Il progetto: come funziona

Lo “Sciroppo di teatro” è un libretto impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, che contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto, al prezzo di 3 euro per ogni bambino e per ciascun accompagnatore. Grazie al tagliando potranno assistere alla stagione di 3 spettacoli di Teatro ragazzi in programma da gennaio nei teatri che aderiscono alla rete. In questa edizione, la novità più significativa riguarda un'attenzione particolare al rapporto tra pediatri e famiglie, attraverso una riforma della modalità di distribuzione dello Sciroppo di Teatro, che include esclusivamente i pediatri e alcuni centri per le famiglie. La rete dei medici, nel contempo, si è ampliata in maniera significativa, passando dai 167 professionisti dello scorso anno ai 253 di quest’anno, grazie alle adesioni dei pediatri e delle pediatre che operano anche nei comuni limitrofi a quelli dei teatri coinvolti.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, e si è avvalso della consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia.

La rete dei 25 Comuni (di sette province)

I Comuni aderenti al progetto sono quest’anno 25, afferenti a sette province: Casalecchio di Reno (Bo); Modena, Bomporto, Carpi, Concordia sulla Secchia, Maranello, Mirandola, Nonantola, Pavullo sul Frignano (Mo); Reggio Emilia, Correggio, Novellara, Scandiano (RE); Parma, Fidenza (Pr); Conselice, Russi (Ra); Cesenatico, Modigliana; Longiano (FC); Rimini, Cattolica, Morciano di Romagna, Novafeltria, Santarcangelo di Romagna (Rn).